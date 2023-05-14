Уже известны результаты финала.

В субботу, 11 мая, состоялся финал самого престижного конкурса песни Евровидение-2023. В гранд-финале выступили представители 26 стран, среди которых и украинская группа TVORCHI.

Однако победить удалось только одной стране-участнице. В этом году победу одержала Loreen из Швеции, которой букмекеры пророчили победу сразу же после новости о том, что она во второй раз будет представлять свою страну.

В этом году она исполнила песню Tattoo. Стоит отметить, что знаменитость обвиняли в плагиате. В сети поговаривали, что ее сингл очень похож на песню украинской певицы Мики Ньютон "В плену".

Но даже несмотря на это букмекеры в день финала Евровидения поставили на победу Loreen 52%.

По итогам голосования, Loreen получила 340 баллов от жюри разных стран мира и 243 от зрителей.

Финал Евровидения-2023: что известно

Гранд-финал воистину был масштабным. Помимо того, что на сцене выступали представители разных стран, были и приглашенные звезды. Так как в этом году конкурс посвящен Украине, как стране-победителю в 2022 году, на самой большой сцене в Ливерпуле выступили Kalush Orchestra, Джамала, Верка Сердючка, Тина Кароль и другие.

Украинская группа TVORCHI, которая представляла нашу страну в этом году, презентовала песню Heart of steel, посвященную защитникам "Азовстали". Они буквально "подорвали" зал вопреки обстрелам родного Тернополя.

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