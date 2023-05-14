Певицу обвиняют в плагиате / instagram.com/loreenofficial

13 мая стало известно, что в этом году на престижном песенном конкурсе победила участница из Швеции Loreen. Ее песню Tattoo и само выступление высоко оценили как зрители, так и жюри.

Однако сразу после оглашения результатов в сети разгорелся скандал. Пользователи отмечают, что сингл Tattoo - плагиат песни украинской певицы Мики Ньютон "В плену".

Фолловеры не понимают, как большинство стран отдали 12 баллов Швеции, которая украла мотив другой песни. Также они заметили, что Loreen сплагиатила и песню своих шведских коллег - группы ABBA. Песня Tattoo напомнила им трек The Winner Takes It All.

Видео дня

Реакция сети на победу Loreen

  • "Не забывайте, что победила Мика Ньютон"
  • "То есть, если победила Швеция, то победу опять одержала Украина?"
  • "Победительница Евровидения-2023 Мика Ньютон"
  • "Почему от Украины Мика Ньютон заняла четвертое место, а от Швеции - первое?"
  • "Скажите кто-то исполнительнице из Швеции, что необязательно присваивать чужие песни"
  • "Я очень надеюсь, что Мика Ньютон подаст в суд на Loreen и ее дисквалифицируют"

Как отреагировала Мика Ньютон

Пользователи сети написали написали украинской певице о том, что представительница Швеции сплагиатила ее песню. Однако реакция знаменитости была очень лаконичной.

"Я вижу ваши сообщения. Но я не хочу комментировать Евровидение", - написала Ньютон в инста-сториз.

Как прошел финал Евровидения-2023

Гранд-финал состоялся 13 мая в Ливерпуле. На сцене выступили представители 26 стран, а затем началось голосование. Согласно результатам, в этом году победу одержала Loreen. На втором месте оказалась Финляндия, на третьем - Израиль. Украинская группа TVORCHI заняла шестое место.

Вас также могут заинтересовать новости: