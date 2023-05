Пользователи сети уверены, что ее песня - плагиат.

13 мая стало известно, что в этом году на престижном песенном конкурсе победила участница из Швеции Loreen. Ее песню Tattoo и само выступление высоко оценили как зрители, так и жюри.

Однако сразу после оглашения результатов в сети разгорелся скандал. Пользователи отмечают, что сингл Tattoo - плагиат песни украинской певицы Мики Ньютон "В плену".

Фолловеры не понимают, как большинство стран отдали 12 баллов Швеции, которая украла мотив другой песни. Также они заметили, что Loreen сплагиатила и песню своих шведских коллег - группы ABBA. Песня Tattoo напомнила им трек The Winner Takes It All.

Реакция сети на победу Loreen

"Не забывайте, что победила Мика Ньютон"

"То есть, если победила Швеция, то победу опять одержала Украина?"

"Победительница Евровидения-2023 Мика Ньютон"

"Почему от Украины Мика Ньютон заняла четвертое место, а от Швеции - первое?"

"Скажите кто-то исполнительнице из Швеции, что необязательно присваивать чужие песни"

"Я очень надеюсь, что Мика Ньютон подаст в суд на Loreen и ее дисквалифицируют"

Как отреагировала Мика Ньютон

Пользователи сети написали написали украинской певице о том, что представительница Швеции сплагиатила ее песню. Однако реакция знаменитости была очень лаконичной.

"Я вижу ваши сообщения. Но я не хочу комментировать Евровидение", - написала Ньютон в инста-сториз.

Как прошел финал Евровидения-2023

Гранд-финал состоялся 13 мая в Ливерпуле. На сцене выступили представители 26 стран, а затем началось голосование. Согласно результатам, в этом году победу одержала Loreen. На втором месте оказалась Финляндия, на третьем - Израиль. Украинская группа TVORCHI заняла шестое место.

