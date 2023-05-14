13 мая стало известно, что в этом году на престижном песенном конкурсе победила участница из Швеции Loreen. Ее песню Tattoo и само выступление высоко оценили как зрители, так и жюри.
Однако сразу после оглашения результатов в сети разгорелся скандал. Пользователи отмечают, что сингл Tattoo - плагиат песни украинской певицы Мики Ньютон "В плену".
Фолловеры не понимают, как большинство стран отдали 12 баллов Швеции, которая украла мотив другой песни. Также они заметили, что Loreen сплагиатила и песню своих шведских коллег - группы ABBA. Песня Tattoo напомнила им трек The Winner Takes It All.
Реакция сети на победу Loreen
- "Не забывайте, что победила Мика Ньютон"
- "То есть, если победила Швеция, то победу опять одержала Украина?"
- "Победительница Евровидения-2023 Мика Ньютон"
- "Почему от Украины Мика Ньютон заняла четвертое место, а от Швеции - первое?"
- "Скажите кто-то исполнительнице из Швеции, что необязательно присваивать чужие песни"
- "Я очень надеюсь, что Мика Ньютон подаст в суд на Loreen и ее дисквалифицируют"
Как отреагировала Мика Ньютон
Пользователи сети написали написали украинской певице о том, что представительница Швеции сплагиатила ее песню. Однако реакция знаменитости была очень лаконичной.
"Я вижу ваши сообщения. Но я не хочу комментировать Евровидение", - написала Ньютон в инста-сториз.
Как прошел финал Евровидения-2023
Гранд-финал состоялся 13 мая в Ливерпуле. На сцене выступили представители 26 стран, а затем началось голосование. Согласно результатам, в этом году победу одержала Loreen. На втором месте оказалась Финляндия, на третьем - Израиль. Украинская группа TVORCHI заняла шестое место.