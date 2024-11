Таким "званием" наградили покойного певца.

Многих мировых звезд считают самыми известными в мире, в частности, ранее пользователи выбрали Моргана Фримена лучшим актером всех времен. А на этот раз пользователи определили самую популярную звезду среди представителей различных сфер деятельности. В рейтинг, опубликованный на портале ListChallenges, вошли известные певцы, актеры, ведущие и даже политики.

Однако почетное первое место завоевал артист. Без сомнения можно сказать, что его знает почти каждый человек в мире, ведь его талант и стиль стали настоящим эталоном и примером для подражания для многих. Таким человеком оказался американский певец Майкл Джексон, которого не стало в июне 2009 года.

Его песни стали хитами, которые буквально изменили музыкальную индустрию. Феномен этого артиста в том, что после смерти о нем не то чтобы не забыли, а наоборот, его треки стали еще более популярными и многие другие артисты пытались повторить стиль этой знаменитости.

Джексон собрал рекордные 2925 голосов на сайте, которые принесли ему победу. На втором месте оказалась не менее известная личность - бывшая королева Великобритании Елизавета II. Недалеко от нее, с отрывом всего в 20 голосов оказался певец Элвис Пресли, который завоевал бронзу в этом рейтинге. Интересно, что всех этих знаменитостей уже нет в живых, но их до сих пор помнят и уважают их достижения.

К слову, пользователям предложили выбрать самого известного человека в мире среди 200 кандидатов. В рейтинге также можно увидеть имена таких звезд: Мадонна, Пол Маккартни, Лионель Месси, Джонни Депп, Уилл Смит, Элтон Джон, Леди Гага, Анджелина Джоли, Ван Гог, Селин Дион, Бейонсе и другие.

Что известно о Майкле Джексоне

Майкл Джексон - это культовый американский певец, танцор и композитор, которого часто называют "Королем поп-музыки". Он начал карьеру в детской группе The Jackson 5, а впоследствии достиг всемирной славы как сольный исполнитель. Его альбом Thriller (1982) стал самым продаваемым в мире. Джексон стал известным своими инновационными танцевальными движениями, в частности, знаменитой "лунной походкой".

Несмотря на его огромный успех, жизнь певца сопровождалась многочисленными скандалами, включая обвинения и личные проблемы. Майкл умер 25 июня 2009 года, но его музыкальное наследие остается живым и продолжает влиять на современную культуру. Среди его хитов "Man in the Mirror", "Smooth Criminal", "Billie Jean", "Beat It".

