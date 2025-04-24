Лидер коллектива попытался реабилитироваться перед украинскими поклонниками.

Британский певец Крис Мартин, который является лидером известной рок-группы Coldplay, впервые обратился к украинским поклонникам после того, как опозорился на концерте в Сеуле.

Напомним, Мартин, который с начала полномасштабного вторжения поддерживал украинцев, недавно неожиданно назвал своего поклонника из РФ "замечательным братом" и спел для него. Также он выразил желание поехать с концертами в страну-агрессора, если диктатор позволит. Эта выходка возмутила сеть, поэтому на днях певец, вероятно, захотел оправдаться за свои слова.

Во время концерта в Южной Корее он неожиданно снова обратился к украинцам со словами поддержки в борьбе с российской агрессией. Поговаривают, что таким образом Крис решил извиниться за свои нелепые высказывания. Соответствующее видео с выступления попало в сеть.

"Я хочу передать привет моему другу Ромарио в Украине. Мы посылаем им любовь и поддержку. Мы не верим, что любой народ должен быть захвачен, угнетен, оккупирован или что-либо еще. Поэтому мы посылаем любовь всем людям, всем мирным людям и свободу. Вот так, с любовью из Кореи", - сказал Крис.

К слову, во время полномасштабной войны в Украине Крис Мартин неоднократно поддерживал украинцев. В частности, выходил с сине-желтой лентой на концерте во время тура по Европе.

Напомним, ранее певица Билли Айлиш, которая поддерживала Украину, показалась в видео под российскую музыку.

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