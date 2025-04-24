24 апреля в 19:40 на телеканале 2+2 состоится долгожданная премьера четырехсерийного мистического детектива "Злые духи". Кроме телетрансляции, все эпизоды будут доступны на Netflix в день премьеры на ТВ.

"Украинский контент, в частности проекты телеканала 2+2, все чаще появляются на стриминговых сервисах, что свидетельствует об интересе аудитории к украинским производствам. Уже совсем скоро сериал "Злые духи" будет доступен на Netflix. Мы должны привлекать внимание к Украине и продвигать украинский продукт, ведь успешные кейсы вдохновляют молодых режиссеров, сценаристов и актеров творить именно здесь. Мы уверены, что сериал найдет отклик у зрителей" - говорит генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима.

Напомним, в центре сюжета - киевский следователь Маркиян (Александр Яцентюк), который после ранения отправляется на реабилитацию в карпатское село Ясени, но вместо отдыха оказывается в водовороте загадочных смертей, старых секретов и забытых ритуалов. Распутывать клубок интриг ему приходится с местным следователем Басюком (Александр Ярема).

Видео дня

Главных героев сыграли заслуженный артист Украины Александр Ярема и Александр Яцентюк, знакомый зрителям 2+2 по сериалу "Холод". Также в ленте снимались Иван Залуский, Яна Ключник, Исабель Меркулова, Дмитрий Палеев-Барманский, Наталья Корецкая, Остап Репка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик, Федор Смирнов и другие.

Сериал снят 1+1 Продакшн Originals по заказу телеканала 2+2.

Продюсеры: Сергей Кизима, Аким Галимов, Оксана Янко-Коваленко, Олеся Пазенко.

Шоураннер: Владимир Москалец.

Исполнительный продюсер: Илона Гребенюк.

Режиссер-постановщик: Денис Тарасов.

Оператор-постановщик: Андрей Поливаный-Бухтияров.

Автор идеи: Анна Юрловская.

Авторы сценария: Анна Юрловская, Наталка Волынская, Владимир Москалец.

Не пропустите премьеру уже 24 апреля в 19:40 на 2+2, а также на Netfliх.

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