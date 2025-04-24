Изображение трезубца артист решил сделать на своем запястье.

Известный американский актер Шон Пенн, который ранее встретился с мамой погибшего пилота "Джуса", в очередной раз продемонстрировал свою поддержку украинцам. На этот раз артист удивил поклонников поступком, поскольку набил памятное об Украине тату.

Режиссер за последнее годы стал настоящим другом Украины. Он постоянно приезжает в нашу страну, где встречается с военными и документирует последствия войны. После своего последнего приезда в апреле этого года знаменитость решил в память об Украине сделать новое тату. Звезда Голливуда набил изображение в виде герба Украины. Тату в форме трезубца отныне украшает запястье актера.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в своем Facebook. Он опубликовал фото со звездой фильмов "Плохие парни", "Я - Сэм", "Таинственная река", на одном из которых Пенн показал свою новую татуировку. В подписи к кадрам чиновник отметил, что это уже был девятый приезд лауреата премии "Оскар" в нашу страну, а также поблагодарил артиста за его поддержку.

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"Приезжать в 2022 было модно, и стояла очередь из желающих. А в 2025 приезжают только настоящие друзья, которые чувствуют связь с украинской землей и нашими людьми. Теперь на память у тебя - татуировка трезубца, которую ты привез с фронта. Спасибо за все, Шон", - обратился к знаменитости Лещенко.

К слову, за свою поддержку Украины Пенн получил награду от Владимира Зеленского. Президент вручил ему орден "За заслуги" III степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за популяризацию Украины в мире. Два года назад на Берлинском кинофестивале режиссер представил свой фильм "Суперсила" о войне в Украине.

Напомним, ранее Шон Пенн встретился с воинами ВСУ и записал эмоциональное видео для них. Он побывал в месте дислокации бойцов 3 отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго в Кропивницком. Знаменитость поблагодарил воинов за защиту не только Украины, но и всего мира.

"Я американец и хочу сказать то, что я знаю. Несмотря на то, что делают политики, я верю во всех вас, и я благодарен всем вам за то, что вы являетесь лучшими из тех, кем мы все стремимся быть. И вы защищаете не только свою страну, вы действительно защищаете мир, и это будет известно и увидено, и я знаю, что вы победите, и Бог благословит всех вас и ваши семьи. Спасибо вам", - сказал тогда Пенн.

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