В мировой прокат фильм "Хищник: Пустоши" выйдет 7 ноября 2025 года.

Кинокомпания 20th Century Fox показала первый тизер научно-фантастического фильма ужасов "Хищник: Пустоши" (Predator: Badlands), который станет девятым фильмом франшизы о смертоносном пришельце.

По сюжету фильма, в будущем на отдаленной планете молодой Хищник, изгнанник своего клана, находит неожиданного союзника в лице девушки Тии и отправляется в путешествие на поиски главного противника.

Главные роли в фильме сыграли Эль Фэннинг ("Малифисента", "Неоновый демон", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", сериал "Великая") и Димитриус Колоаматанги (до этого в основном снимался в своей родной Новой Зеландии), который, собственно, и воплотил образ Хищника.

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Режиссером и сценаристом новинки выступил американец Дэн Трахтенберг, который также снял высоко оцененный критиками приквел "Хищника" под названием "Добыча", выпущенный в 2022 году. Это был его второй полнометражный фильм после дебютного научно-фантастического триллера "Улица Монстро, 10" 2016 года. Также он работал над отдельными эпизодами сериалов "Черное зеркало", "Пацаны" и "Очень странные дела".

Отмечается, что в мировой прокат фильм "Хищник: Пустоши" выйдет 7 ноября 2025 года, в том числе в формате IMAX.

Франшиза "Хищник" – что известно

Первый фильм серии вышел в 1987 году и рассказывал о прилете на Землю пришельца для ловли на людей. Однако в джунглях Центральной Америки он столкнулся в с элитным военным отрядом, который вел борьбу с повстанцами. Главную роль в фильме исполнил Арнольд Шварценеггер. Хотя отзывы о фильме были смешанные, он был успешным в прокате и впоследствии стал классикой мирового кино.

С тех пор франшиза разрослась до девяти фильмов – семи в рамках основной серии и еще двух кроссоверов "Чужой против Хищника". Некоторые фильмы были успешным, а некоторые не очень. Впрочем, благодаря успеху приквела "Добыча" 2022 года вера в будущее франшизы возродилась.

Кроме "Хищник: Пустошь", в этом году на экраны также должен выйти фильм "Хищник: Убийца убийц" от все того же Дэна Трахтенберга – уже 6 июня 2025 года онлайн на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.

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