Симбочка призналась, что написала прощальное письмо дочери, когда планировала самоубийство.

Украинская блогерша Симбочка, за которой в сети следят почти 700 тысяч пользователей, впервые рассказала, что планировала совершить самоубийство. Девушка раскрыла причину мыслей о том, чтобы уйти из жизни и призналась, что даже написала прощальное письмо своей новорожденной дочери.

Как известно, звезда сети более двух лет находилась в отношениях с популярным украинским артистом Ильей Парфенюком. Летом 2023 года певец сделал предложение любимой, а в марте 2024-го у них родилась дочь София. Роман пары и их разрыв был скандальным. О расставании они объявили в ноябре прошлого года.

В своем Instagram блогерша впервые призналась, что в какой-то момент ее психологическое состояние было настолько плохим, что она больше не хотела жить. В 2024 году у нее началась послеродовая депрессия. В тот момент девушка также переживала сложный период в отношениях с избранником. Из-за кризиса и отсутствия поддержки Карина (настоящее имя блогерши) хотела совершить самоубийство.

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Она не рассказала, пыталась ли нанести вред себе, но призналась, что написала прощальное письмо для дочери. В конце сообщения девушка попросила, чтобы Софии показали ее письмо, когда ей исполнится 18 лет. Симбочка заблаговременно попросила прощения у крохи и поделилась с ней, что ей сложно было переживать тот период. Она надеялась на понимание девочки и подчеркнула, что рождение дочери - это лучшее, что было в ее жизни.

"Прости меня, я не смогла. Не сердись, пожалуйста, на меня, я очень хорошо обдумала этот ужасный поступок. Эти мысли не оставляли меня, я не смогла стать счастливее, я даже не смогла позаботиться о тебе и оберегать когда обещала так сильно себе. Я очень хотела взглянуть на тебя в 18 лет, на твои успехи, я бы очень хотела поддерживать тебя в твоих взлетах и падениях. Я пишу этот текст, чтобы ты поняла и в голове не было вопроса: "Почему?". Последние полгода я чувствую себя одинокой, я чувствую, что я лишняя... У меня нет друзей, с кем бы я могла всем этим поделиться, я так и не смогла быть любимой, я стала обузой этому миру", - написала в прошлом году в прощальном письме Симбочка.

Самоубийство, к счастью, блогерша так и не совершила. Сейчас она воспитывает дочь и живет отдельно от артиста после разрыва с ним. Ранее она обвинила исполнителя хитов "Провела экскурсию", "Врубай" в насилии. Карина отмечала, что бывший поднимал на нее руку, когда она была на седьмом месяце беременности.

Напомним, ранее Симбочка рассказала об отношениях с Парфенюком после разрыва. Блогерша призналась, что бывший попросил у нее прощения, однако между ними до сих пор далеко не самое лучшее общение. В то же время девушка не хочет ограничивать дочь в общении с отцом.

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