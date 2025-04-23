Анатолий Матвийчук признался, что этих денег ему бы не хватило на жизнь за границей.

Украинский певец и композитор Анатолий Матвийчук высказался о пенсиях украинских артистов. Исполнитель в прошлом году уехал за границу и рассказал, сколько ему там нужно денег на жизнь. А также он раскрыл, какую сумму выплат получает ежемесячно и сравнил их с пенсией Павла Зиброва, которому ее недавно повысили.

Уже больше года Матвийчук живет за океаном. Там исполнитель песен "Кленовая баллада", "Счастливым будь", "Честь и слава Украины", "Я люблю Украину свою" занимается популяризацией нашей культуры и продолжает писать новые композиции. В интервью для OBOZ.UA народный артист Украины признался, что его пенсия меньше, чем у Зиброва.

Как известно, знаменитость получает ежемесячно по 8400 гривен. 66-летний поэт не стал называть точный размер своих выплат, но заверил, что эта сумма является небольшой. Ее ему не хватает на жизнь за границей, несмотря на то, что звезда может вести скромный образ жизни.

Видео дня

"Моя пенсия немного меньше, чем у Павла Зиброва. Конечно, на сегодня это не деньги. Но лично я - аскет. Потому что мое детство было очень бедным", - поделился певец.

Также он указал, что жизнь в США - очень дорогая. По его словам, только на аренду жилья нужно минимум по 2-3 тысячи долларов ежемесячно. Матвийчук говорит, что именно поэтому многие молодые люди-эмигранты объединяются в небольшие группы и вместе снимают дома или квартиры.

"Продукты, одежда и т.д. - это все мизер по сравнению с оплатой жилья, медицинской страховки, патента на профессию, страхованием авто. Случайные концерты или выступления на фестивалях не решают проблем - они не могут покрыть уровень ежемесячных расходов. Поэтому истории о том, что артисты в США могут заработать концертами большие деньги и помогать Украине, - миф. Но, как говорил один персонаж моего "Полустанка любви" - "не в деньгах счастье", - подчеркнул Матвийчук.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, как ему предлагали переехать в РФ. По словам артиста, это было в 90-х годах. Тогда его карьера набирала обороты, и россияне пытались переманить певца к себе, однако в планах украинца никогда не было выступать в стране-агрессоре.

Вас также могут заинтересовать новости: