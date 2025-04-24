Артемий признался, с какой ленты у них не сложилось общение.

Украинский актер Артемий Егоров, который сыграл в фильмах "Соседка", "Песики" и в сериале "Просто Надежда", назвал имя самого неприятного коллеги, с которым приходилось работать.

Сначала мужчина пошутил, что это звезда сериала "Женский доктор" Андрей Исаенко. Однако потом подчеркнул, что они хорошо дружат в жизни. И все же у Егорова есть собственный список актеров, с которыми ему сложно работать на съемочной площадке.

"У меня есть целый список актеров, с которыми мне не нравится, но трудно сказать это вслух. Можно сказать о каких-то там москалях, с которыми я снимался, но это неинтересно. Но есть черный список актеров, с которыми неприятно, мы не вибрируем одинаково... В основном это мужчины", - отметил Артемий в шоу "На баре".

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Позже Егоров все же назвал имя коллеги, с которым не удалось установить дружеский контакт. О нем он сказал так:

"Неблизкий мне по духу человек - это Дмитрий Сова. Как-то у нас не сложилось что-то еще из сериала "Карпатский Рейнджер".

К слову, Дмитрий Сова - это украинский актер, который известен по сериалам "Село на миллион", "Сувенир из Одессы" и многими другими киноработами. В 2023 году пополнил ряды ВСУ. Более года актер служил в Воздушных силах в Хмельницкой области, но сейчас он выполняет задачи в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Киеве.

Напомним, ранее стало известно, что жена Дмитрия Совы - Дарья Легейда - хочет пополнить ряды ВСУ.

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