Пара находится в отношениях уже три года и планировала пожениться, однако актер передумал.

Известный американский актер Брэд Питт, который в декабре прошлого года официально развелся с Анджелиной Джоли, передумал жениться на своей новой избраннице. В СМИ раскрыли причины такого решения звезды фильмов "Мистер и миссис Смит", "Вавилон", "Быстрее пули", одна из которых связана с его бывшей.

Как известно, с 2022 года артист состоит в отношениях с 32-летней дизайнером ювелирных украшений Инес Де Рамон. Партнеры влюблены друг в друга и планировали заключить официальный брак, но звезда Голливуда пока отложил этот вопрос.

Дело в том, что на Питта негативно повлиял развод с его экс-избранницей. На момент начала отношений с Де Рамон знаменитость как раз занимался длительным и мучительным бракоразводным процессом и судами, которые тянулись несколько лет подряд с Джоли.

Видео дня

Как пишет издание Daily Mail, у кинозвезды осталась психологическая травма из-за брака и разрыва отношений с актрисой. Он разочарован ее поведением и тем, что от него отвернулись их дети. Однако не только это повлияло на его возможный развод с Инес.

Несмотря на то, что "холостяком" Брэд стал в 2024-м и мог бы повести новую возлюбленную под венец, он не хочет этого делать. Артист требовал, чтобы избранница подписала брачный договор, а она отказалась. Из-за этого у пары возникли недоразумения.

"Брэд по уши влюблен в Инес, но не хочет идти по пути брака и детей. Его сильно подкосил развод с Анджелиной, а дети не хотят иметь с ним ничего общего. Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть", - рассказал инсайдер.

Также он указал, что окружение 61-летнего Питта поддерживает идею, чтобы актер во второй раз женился. Близкие мужчины убеждены, что это поставит точку в его отношениях с Джоли и даст ему возможность начать новую жизнь.

"Для него это было бы приятным событием, потому что это было бы официальным переходом от его романтического прошлого с Джен (Энистон - УНИАН) и Энджи", - говорится в издании.

К слову, Питт и Джоли находились в отношениях 11 лет. В 2014-м они поженились, а уже через два года разорвали отношения. В 2019 году пара подала на развод. Только 30 декабря 2024 года звезды наконец подписали документы о разводе. Расставание звезд было скандальным. Они долгое время не могли прийти к согласию относительно раздела имущества и опеки над детьми.

Напомним, ранее Брэд Питт впервые после развода обратился к Джоли. Инсайдеры говорят, что звезда Голливуда пытается найти общий язык с бывшей ради детей. Он мечтает присутствовать в жизни их детей, ведь считает, что сейчас им нужен отец.

Вас также могут заинтересовать новости: