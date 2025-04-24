Вадим Лисица также заговорил об отношениях рэпера с Настей Каменских и отметил, что у них действительно есть проблемы в браке.

Украинский продюсер Вадим Лисица высказался о рэпере Потапе, который уже четвертый год подряд отсиживается за границей и даже успел сменить псевдоним на Slavic Balagan. Ранее звезды сотрудничали, а артист даже записывал хиты на студии продюсера.

В интервью для Славы Демина Лисица рассказал об общении с давним другом во время войны и ответил, что думает о его новом проекте. Он отметил, что уже во время войны Потап перестал снимать его студию, поскольку у него нет в этом необходимости из-за жизни за границей.

Вадим говорит, что он до сих пор остается в дружеских отношениях с исполнителем, и они общаются время от времени. Относительно одиозного поведения рэпера за рубежом и вообще о его выезде, то продюсер отметил, что говорил с ним об этом, но результата, как мы видим, это не дало. Продюсер высоко оценил новый проект Slavic Balagan Алексея Потапенко и добавил, что восхищается его умением приспособиться к любым условиям.

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"Мы и сейчас в нормальных отношениях. Не только я, вся команда ему говорили об этом (о выезде из страны - УНИАН). Я считаю, что он - красавчик. То, что он делает, он не останавливается. Он даже в такой ситуации, в которой он оказался, он смог консолидироваться, найти возможности, творческую энергию и как-то реализовывать знания. Периодически у нас есть контакт. Больше о творчестве, о какой-то технической работе", - сказал Лисица.

Знаменитость также указал, что точно не знает, что именно происходит в отношениях рэпера и его жены Насти Каменских, но уверен, что у них есть проблемы в браке. Как известно, паре давно приписывают развод, но они сами об этом не объявляли. По его словам, они не говорят о личной жизни с Потапом.

"Я не столько близко с ними общаюсь, чтобы знать какие-то инсайды. С другой стороны, я вижу то же, что и ты видишь. Мне кажется, что там какие-то проблемы есть. Это другая страна, другая жизнь. Никто не знает, что у них в жизни происходит", - поделился продюсер.

К слову, Потап с женой уехали за границу в 2022 году. О возвращении в Украину рэпер пока не говорит, как и о войне. Он все реже вспоминает о терроре россиян в своих соцсетях. За рубежом он продолжает исполнять песни на русском языке и даже дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Напомним, ранее Вадим Лисица назвал украинскую звезду, которую сложнее всего терпеть. Долгое время продюсер сотрудничал с этой артисткой. По его словам, этот человек всегда сомневается не только в других, но и в себе.

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