В следующем году состоится уже 83-я церемония награждения победителей премии.

"Золотой глобус" - это международная кинопремия, которая ежегодно отмечает успехи лучших актеров, сценаристов, режиссеров со всего мира за прошлый год. Традиционно событие проводит в начале года и открывает сезон вручения кинопремий.

Как сообщает издание Variety, организаторы торжественного мероприятия уже определились с датой для следующей церемонии. В 2026 году состоится уже 83-я церемония вручения наград лауреатам премии. Она запланирована на 11 января следующего года. Событие по-прежнему будет транслироваться в прямом эфире на CBS и Paramount+. Местом для проведения мероприятия остается отель Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Ведущей уже второй год подряд станет американская стендап-комикесса, актриса Никки Глейзер. Выбор организаторов остановился именно на ее имени из-за успеха нынешней трансляции, которая собрала более 10 миллионов зрителей. Организаторы обещают еще больше юмора и незабываемых моментов от артистки на следующей церемонии.

Видео дня

Глейзер стала первой женщиной, которая самостоятельно вела "Золотой глобус". Она покорила аудиторией своим острым юмором и шутками о звездах. Ее появление на событии подняло рейтинг трансляции на 9% на Paramount+ по сравнению с 2024 годом.

"Проведение "Золотого глобуса" в этом году, без сомнения, было самым веселым, что я когда-либо делала в своей карьере. Я не могу дождаться, чтобы сделать это снова", - заявила ранее актриса.

Номинантов на премию объявят 8 декабря 2025 года. Традиционно "Золотой глобус" проходил в первые выходные января, однако в этом году его сместили на вторую неделю из-за плотного графика кинопремий.

Напомним, ранее были объявлены победители премии "Золотой глобус-2025". В этом году триумфатором среди фильмов стал криминальный мюзикл "Эмилия Перес". А также впервые за свою многолетнюю карьеру желанную статуэтку получила актриса Деми Мур за главную роль в картине "Субстанция".

Вас также могут заинтересовать новости: