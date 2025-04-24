Актер поразил своим поступком украинских поклонников.

Исландский стронгмен и актер Тор Бьернссон, который известен благодаря сериалу "Игра престолов", приехал в страну-агрессора.

Оказалось, что мужчина будет участвовать в соревнованиях по силовым видам спорта в городе Красноярске. Как пишут росСМИ, актера встретили в кокошниках и с караваем. А сам Тор решил еще больше опозориться и в ответ подпевал российские песни.

Также Бьернссон отметил, что пока сфокусировал свое внимание на спорте и не планирует сниматься в фильмах страны-агрессора. Однако его позиция может измениться, если россияне предложат интересный для него сценарий.

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К слову, украинцы написали возмутительные комментарии в сети и отметили, что актер "продался России" и сильно разочаровал своим приездом к россиянам.

Что известно о Торе Бьёрнссоне

Тор Бьёрнссон много лет занимается спортом и имеет немало титулов. В частности, в 2011 году стал самым сильным человеком Исландии, а через три года - Европы. Позже попробовал себя в кино и сыграл Грегора "Гору" Клегейна в сериале "Игра престолов", которая принесла ему популярность.

Напомним, ранее группа Coldplay впервые обратилась к украинцам после того, как опозорилась желанием выступить в РФ.

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