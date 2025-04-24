Какой церковный праздник отмечают верующие 25 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

25 апреля по новому церковному календарю чтут святого апостола и евангелиста Марка и отмечают день памяти иконы Божией Матери "Живоносный источник". Также сегодня - Светлая пятница Пасхальной недели. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 25 апреля (8 мая по старому) - день памяти апостола и евангелиста Марка.

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Марк родился в Иерусалиме, был сподвижником Петра и Павла. Дом Марка находился рядом с Гефсиманским садом, поэтому он видел, как молился Иисус. После Вознесения Господня дома у Марка собирались и молились ученики Христа.

Марк стал апостолом от 70-ти, призванных Спасителем для проповеди. Святой побывал во многих странах, а в 62-63 годах написал Евангелие, известное как Евангелие от Марка. Позже апостол основал в Египте Александрийское христианское училище и стал первым епископом города.

Язычники ненавидели Марка и как-то напали на него и бросили в тюрьму. Святой не дожил до суда, похоронили его в Александрии, а позже над его гробницей построили храм. В 820 году мощи перенесли в Венецию, в собор святого Марка.

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25 апреля 2025 года - Светлая пятница, пятый день Пасхальной недели. В храмах, как и прежде, проходят праздничные богослужения, также этот день известен как день прощения и примирения.

В Светлую пятницу почитают икону Божией Матери "Живоносный источник". Согласно преданию, однажды слепой попросил напиться воды у воина по имени Лев. Тот отправился на поиски воды, но долго не мог найти источник и вдруг услышал голос Богородицы. Она указала место и сказала наложить на глаза слепого тину оттуда. Воин Лев так и сделал – и слепой прозрел. Спустя время этот воин стал императором и приказал очистить источник, а рядом с ним построить храм.

На иконе "Живоносный источник" Богородица изображена с младенцем Христом над колодцем или чашей. Празднование установлено в память о возрождении константинопольского храма "Живоносный источник", и чудес, которые произошли там.

Какой церковный праздник 25 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 25 апреля

По приметам дня судят о погоде и урожае:

стоит ясная погода - будет жаркое лето;

кукушка кукует - к теплу;

если яблоня до этого дня не зацвела - яблок в этом году не будет;

теплый вечер и звездное небо - будет хороший урожай хлеба.

Считается, что если 25 апреля пойдет дождь, будет богатый урожай, а у коров и коз - много молока.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 25 апреля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, склоки, скандалы, жадность, лень и зависть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ни в коем случае нельзя сплетничать - в жизни все пойдет наперекосяк, а также следует быть особо осторожным со сказанным.

Что можно делать 25 апреля

В православный праздник сегодня молятся святому Марку - о крепком браке и хорошем урожае, а также просят, чтобы пошел дождь. В народе верят, что у Марка находятся ключи от весеннего дождя, и святой может запереть и отпереть его.

Перед иконой "Живоносный источник" обращаются к Богородице с просьбами избавить от вредных привычек, исцелить физические и душевные недуги.

Считается, что в Светлую пятницу - ее еще называют Прощеный день - нужно попросить прощения у всех, с кем были разногласия. Говорят, что если сегодня помириться с заклятым врагом, то все былые ссоры забудутся.

По народной традиции в старину в этот день готовили отвар крапивы и окропляли им дом - чтобы избавиться от проделок нечисти. Чем больше отдашь сегодня, тем больше к тебе вернется.

Кто отмечает день ангела 25 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Марк, Сергей.

По старому стилю день ангела у Анфисы, Василия, Давида, Ивана, Матвея и Сергея.

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