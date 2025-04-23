Жена Остапчука набросилась на бывшую ведущего и пригрозила ей 'сливом' компромата

Екатерина Полтавская раскрыла правду о разделе общего имущества экс-супругов и заявила, что Горняк "отжала" дом.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - блогер Екатерина Полтавская - отреагировала на заявление его бывшей - нотариуса Кристины Горняк. Она, как известно, сообщила, что пришла к согласию с экс-супругом относительно общего имущества, и они решили продать дом.

Бизнесвумен не стала молчать и заявила в своем Telegram-канале, что Горняк нарушила условия договоренностей, потому что якобы не должна была обнародовать информацию о доме. По словам Екатерины, бывшая телезвезды не имела права разглашать детали о сделке. Блогерша пригрозила нотариусу "сливом" компромата на нее, если та не свяжется с ней и не уладит эту ситуацию. Она дала ей час, чтобы "выйти на связь и рассказать все, как есть". Однако сама Кристина не стала комментировать заявления Полтавской.

Жена ведущего убеждена, что, говоря о доме, Горняк пытается "хайпануть" на этой теме.

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Также жена ведущего сказала, что дом он покупал за свой счет, но по закону все равно должен был бывший его половину. Более того, девушка назвала экс-избранницу мужа "террористкой", которая "отжала" у него дом. Она утверждает, что Остапчук покупал недвижимость за свой счет, а она, мол, не приложила к нему ни копейки.

"Во время переговоров было условие - не упоминать ничего публично о разделе имущества и адвокат другой стороны заверил, что этого не будет. Чтобы продать дом, достаточно выложить объявление, а не писать еженедельно сообщения, делать сториз и сообщения в Telegram-канале о том, что дом поделен, пытаясь сделать вид, что все решено справедливо. Если бы цель была продать дом, а не хайповать на этой теме, то о нем бы вспоминали только тогда, когда он уже будет выставлен на продажу, а не просто как напоминание, что удалось отжать себе часть дома, угрожая через своего адвоката", - написала Екатерина.

В то же время, по закону Украины, все, что было нажито во время брака, должно быть поделено поровну между бывшими. Поэтому Полтавская подчеркнула, что Владимир согласился разделить средства после продажи имущества поровну. Кроме половины средств из дома, а это 120 тысяч долларов, которые, как говорит блогер, нотариус могла бы получить "в подарок", после развода ей также достались еще несколько десятков тысяч долларов, миллион гривен и авто за более чем 1,5 миллиона гривен.

"Почему бы не поблагодарить бывшего мужа за подаренные после 1,5 лет брака 120 тысяч долларов (это только за дом), а не выкручивать эту ситуацию так, будто он еще и виноват в чем-то? Почему вторая сторона ни разу не вспомнила, что ей после развода дали пару десятков тысяч долларов, перевели на карту миллион гривен (где-то 100 тысяч она потом вернула), оставили Range Rover и не делили ни гривны ее сбережений? Нет, она все три года писала только плохое, чтобы все думали, какой Остапчук злой", - отметила бизнесвумен.

А также она добавила, что все-таки ее муж решил не продавать дом после разглашения конфиденциальной информации Кристиной. У женщины, по ее словам, есть лишь один вариант: выкупить долю Владимира.

Напомним, ранее жена Остапчука ответила, общается ли с детьми мужа от первого брака. Екатерина Полтавская также призналась, что до сих пор ни разу вживую не встречалась с детьми любимого и объяснила почему.

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