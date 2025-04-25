Иван Пелых женился на волонтере и танцовщице в Киеве.

Сын известного украинского ведущего Игоря Пелыха, которого не стало в 2009 году, сообщил, что он женился. Украинский защитник, который в прошлом месяце сделал предложение любимой, на этот раз поделился кадрами со свадьбы, которая состоялась в Киеве.

Радостную новость 23-летний военный сообщил в своем Instagram. Его избранницей стала девушка Ксения, которая активно волонтерит и занимается танцами, судя по ее соцсетям. Пара объявила о помолвке в этом году в марте. Предложение состоялось в Португалии, на побережье океана.

Уже через месяц пара решила заключить официальный брак и сыграть свадьбу. Судя по кадрам, празднование состоялось в Киеве 24 апреля. Влюбленные отказались от громких празднований и устроили скромную свадебную церемонию, после чего провели время в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

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Там Иван и Ксения позировали на камеру со своим четвероногим домашним любимцем. Позже они также устроили уютный семейный ужин в кругу родных.

Деталей о своей свадьбе новоиспеченные супруги не раскрывали, но они продемонстрировали образы, в которых были на празднике. В частности, девушка показалась в облегающем белом платье с букетом цветов в руках. А Иван выбрал черный костюм и футболку. В ЗАГСе рядом с ними был их верный друг - собака.

Отметим, что Пелых стал на защиту страны еще в первые дни большой войны. Пополнить ряды военных было его добровольным решением. Ранее военный служил в Донецкой и Сумской областях. Также он делился кадрами из Курской области, где участвовал в боях. За свою службу он получил награду от Рустема Умерова. До службы в ВСУ Иван планировал стать режиссером.

Его возлюбленная Ксения живет в Киеве, где занимается танцами, а также она работает менеджером в благотворительном фонде Сергея Притулы. Сколько пара вместе - точно неизвестно. Однако совместными кадрами в сети влюбленные начали делиться еще в прошлом году.

Отец защитника - ведущий "Галопом по Европам" Игорь Пелых - погиб в 2009 году во время ДТП. Авария произошла в мае на Берестейском проспекте в Киеве, когда журналисту было 35 лет. Виновника автокатастрофы осудили на девять лет лишения свободы.

Напомним, ранее 41-летняя украинская дизайнер Катя Сильченко тайно вышла замуж. Звезда не объявляла о своем втором замужестве, но за нее это сделал ее новоиспеченный муж. Стало известно, кто ее избранник, с которым она состоит в отношениях с 2022 года.

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