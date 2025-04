Также стало известно, есть ли в чарте песни украинских исполнителей.

Уже совсем скоро, а именно 13, 15 и 17 мая, состоится международный песенный конкурс "Евровидение". Это одно из главных музыкальных событий года, которое ждут миллионы еврофанов.

Однако пока идет активная подготовка номеров всех 37 стран-участников, британская радиостанция BBC Radio объявила список сорока лучших песен "Евровидения", которые появились в XXI веке.

Первую строчку в чарте "Your Ultimate 21st Century Eurovision Song" заняла композиция британского исполнителя Сэма Райдера под названием "Space Man". Интересно, что исполнитель принимал участие в конкурсе в 2022 году, однако не одержал победу, а занял второе место после украинской группы Kalush Orchestra.

Второй в списке стала песня "Euphoria" шведской артистки Loreen, которая дважды выигрывала "Евровидение".

Тройку лидеров завершает австрийский исполнитель Кончита Вурст с хитом "Rise Like A Phoenix", который и принес победу в 2014 году.

К слову, в чарт попали и песни представителей Украины. Среди них Верка Сердючка с композицией "Dancing Lasha Tumbai", группа Kalush Orchestra с хитом песня "Stefania" и Руслана с "Wild Dances".

Полный список 40 лучших песен "Евровидения" ХХІ века

1. Sam Ryder - песня "Space Man"

2. Loreen - песня "Euphoria"

3. Conchita Wurst - песня "Rise Like A Phoenix"

4. Александр Рыбак - песня "Fairytale"

5. Käärijä - песня "Cha Cha Cha"

6. Daoi Fryer - песня "Think About Things"

7. Måns Zelmerlöw - песня "Heroes"

8. Loreen - песня "Tattoo"

9. Lordi - песня "Hard Rock Hallelujah"

10. Måneskin - песня "Zitte E Buoni"

11. Verka Serduchka - песня "Dancing Lasha Tumbai"

12. Baby Lasagna - песня "Rim Tim Tagi Dim"

13. Keiino - песня "Spirit In The Sky"

14. Subwoolfer - песня "Give That Wolf A Banana"

15. Nemo - песня "The Code"

16. Cornelia Jakobs - песня "Hold Me Closer"

17. Blue - песня "I Can"

18. Eleni Foureira - песня "Fuego"

19. Scooch - песня "Flying The Flag (For You)"

20. Alessandra - песня "Queen Of Kings"

21. Emmelie De Forest - песня "Only Teardrops"

22. Lena - песня "Satellite"

23. The Common Linnets - песня "Calm After The Storm"

24. Netta - песня "Toy"

25. Duncan Laurence - песня "Arcade"

26. Bambie Thug - песня "Doomsday Blue"

27. Olsen Brothers - песня "Fly On The Wings Of Love"

28. Dami Im - песня "Sound Of Silence"

29. Kalush Orchestra - песня "Stefania"

30. Mahmood - песня "Soldі"

31. Charlotte Perrelli - песня "Herо"

32. Salvador Sobral - песня "Amar Pelos Dois"

33. Chanel - песня "Slo Mo"

34. Gjon's Tears - песня "Tout L'Univers"

35. Jedward - песня "Lipstick"

35. Rosa Linn - песня "Snap"

37. Helena Paparizou - песня "My Number One"

38. Diodato - песня "Fai Rumore"

39. Ruslana - песня "Wild Dances"

40. Jessica Garlick - песня "Come Back".

К слову, в этом году на конкурсе Украину будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Выступление музыкантов ожидается в первом полуфинале под номером 5.

Напомним, ранее УНИАН писал о всех 37 участниках "Евровидения" и их конкурсных песнях.

