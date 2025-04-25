Несмотря на слухи о том, что звезда Голливуда не спешит с женитьбой, он все же решился заключить третий брак.

Известный американский актер Брэд Питт, который ранее не хотел жениться в третий раз, передумал. Стало известно, что несмотря на скандальный развод с Анджелиной Джоли артист все же решился на новую свадьбу и уже даже сделал предложение своей избраннице - 32-летней дизайнеру ювелирных украшений Инес Де Рамон.

Пара закрутила роман еще три года назад и наконец перешла на новый этап отношений, пишет Hindustan Times. Инсайдеры указывают, что звезда Голливуда сделал предложение избраннице перед отлетом в Новую Зеландию на шестинедельные съемки фильма. Питт наконец забыл о бывшей жене Джоли, с которой официально развелся в декабре прошлого года, и готов к новому браку.

"Брэд наконец чувствует себя свободным от прошлого и, казалось бы, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом, независимо от того, как далеко ездит по работе", рассказал человек, приближенный к паре.

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Предложение положительно повлияло на отношения влюбленных. Инсайдеры говорят, что после важного шага Брэд засыпал дизайнера заботой и любовью. Он не хочет расставаться с ней ни на миг, поэтому пара даже вместе летала на съемки на другой конец света.

"Брэд знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит, что любимая продолжала стоять на его стороне, несмотря на то, насколько ожесточенной была битва или как долго она длилась", - добавляют инсайдеры.

Знаменитости планируют сыграть свадьбу в конце лета или в начале осени этого года. Они хотят устроить небольшую церемонию, куда пригласят родных, друзей и некоторых звезд Голливуда. Как известно, это уже будет третий брак в жизни Питта. Первой его женой была звезда "Друзей" Дженнифер Энистон, на которой он женился в 2000-м, но уже через пять лет развелся.

С Джоли его отношения длились 11 лет. В 2014-м они поженились, а уже через два года решили разойтись. В 2019 году пара подала на развод. Лишь в конце прошлого года они подписали документы о разводе. У них есть шестеро общих детей.

Напомним, ранее сын Анжелины Джоли и Брэда Питта попал в ДТП. 21-летний Пакс ехал на электровелосипеде. Он не держался за руль, из-за чего врезался в припаркованную машину.

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