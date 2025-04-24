Он также назвал имя артистки, которая, по его мнению, была более достойна победы на Нацотборе.

Украинский певец и композитор Анатолий Матвийчук, который недавно высказался о рэпере Потапе, прокомментировал победу группы Ziferblat на Нацотборе.

Не секрет, что артист раскритиковал прошлогодний конкурс и назвал его "культурной деградацией". Теперь Анатолий более осторожно высказывается относительно представителей Украины на "Евровидении-2025", однако считает, что вокруг участников было слишком много неоправданного хайпа.

"Евровидение" - это так называемый европейский культурный проект, содержащий в себе немало всевозможных геополитических и гендерных вопросов, которыми манипулирует этот конкурс. Хайп, который был поднят вокруг группы (группы Ziferblat, - УНИАН), не стоит этих ребят. Как не стоит того хайпа была, например, Klavdia Petrivna, которая также является чьим-то коммерческим проектом. Всегда на музыке кто-то в Украине зарабатывает", - сказал Матвийчук в интервью OBOZ.UA.

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Анатолий также отметил, что считает другую участницу Нацотбора более достойной победы, чем группа Ziferblat.

"Fiїnka понравилась, она самобытная и национальная! Думаю, этнические украинцы все были за нее, но она, к сожалению, не прошла. По моему мнению, эта исполнительница была лучшей кандидаткой Нацотбора. Она немного гротескная, но на самом деле это то, чем сейчас является наша культура", - добавил певец.

К слову, в этом году в швейцарском городе Базель состоится "Евровидение" 13, 15 и 17 мая. Украину будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале под номером 5.

Напомним, ранее названы лучшие песни конкурса "Евровидение" XXI века.

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