В сети уже успели назвать предстоящую свадьбу бизнесмена "самым роскошным событием года".

Джефф Безос - американский предприниматель и основатель Amazon женится на журналистке Лорен Санчес уже в этом году. Пара запланировала громкое празднование, на котором будут звезды Голливуда, пышные столы, три дня празднований, яхта, аренда острова и многое другое. Из-за этого празднование влюбленных уже успели в сети назвать "самым роскошным событием года".

Бизнесмен сделал предложение любимой в мае 2023 года. Почти сразу пара объявила, что планирует роскошную свадьбу в ближайшее время, но процесс подготовки настолько затянулся, что праздник состоится через два года, в июне 2025-го.

Как пишет издание Daily mail, свадьба будет проходить в Венеции, Италия. Празднование продлится три дня, а участие в мероприятии, кроме молодоженов, будут принимать еще более 200 гостей. Для проведения события самый богатый человек мира в 2018-2021 годах уже забронировал все номера в трех самых известных отелях Венеции - Aman Palace, St. Regis Venice и Gritti Palace. В списке - приглашенных родные пары, бизнесмены и звезды Голливуда, в частности, Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, Анна Винтур и многие другие.

Видео дня

Кроме того, еще более 200 человек будут работать на свадьбе и обслуживать гостей. В этот список входят официанты, флористы, логисты, водители, стилисты и другие помощники. Праздник продлится три дня - с 26 по 29 июня. Для гостей придумали целую культурную программу: от частных вечеринок до экскурсий.

Где будет проходить церемония заключения брака

Главной локацией свадьбы пара выбрала остров Сан-Джорджо Маджоре. Они сняли этот остров для своего праздника, где и будет проходить главная часть церемонии. На нем расположена одна из архитектурных достопримечательностей Италии - монастырь в прошлом, а сейчас культурный центр фонда Giorgio Cini.

На запрос журналистов центр отвечать отказался. В Giorgio Cini не подтвердили, но и не опровергли информацию о свадьбе миллиардера, ссылаясь на "политику конфиденциальности". В то же время в мэрии Венеции подтвердили, что Безос уже приезжал на остров, когда выбирал место для проведения церемонии и остановился именно на Сан-Джорджо Маджоре.

Благотворительность на свадьбе бизнесмена

Безос запланировал на своей свадьбе не только развлечения и отдых, но и благотворительные инициативы. В частности, часть средств, собранных на событии, как говорят организаторы праздника, будет передана на реставрацию культурных объектов фонда Cini. За эти деньги хотят отреставрировать амфитеатр фонда. По словам организаторов, это "инвестиция бизнесмена в культурное наследие".

"Для господина Безоса и его невесты это не просто свадьба. Это важное событие, демонстрация класса и своеобразное культурное увлечение, сделанное со вкусом, можно надеяться. Он происходит из семьи филантропов и будет собирать средства на реставрацию ключевых частей Фонда Cini, таких как замечательный амфитеатр в садах. Это все очень взвешенно", - указала организатор.

Секретность свадьбы и бюджет

Для безопасности молодоженов и приглашенных гостей за секретность праздника будет отвечать сверхсекретная компания Lanza & Baucina. Компания устраивает "суперчастные" праздники для богатых заказчиков. Кстати, ранее она занималась безопасностью на свадьбе Джорджа и Амаль Клуни, а также на мероприятиях Франсуа-Анри Пино и Сальмы Хайек.

На бракосочетание и празднование с Санчез Безос заложил бюджет в 30 миллионов долларов. Однако эта сумма еще не окончательная и может увеличиться уже во время праздника. В нее входят расходы на частные самолеты, проживание, безопасность, доставку декора, транспорт гостей и персонала, а также гонорары для артистов, которые будут выступать на свадьбе.

Какое платье выбрала Лорен Санчез

Пока точно неизвестно, наряд от какого бренда выбрала для себя журналистка. Однако инсайдеры сообщают, что невеста предпринимателя остановилась на Oscar de la Renta. Выбор пал на этот бренд по совету самого главного редактора модного журнала Vogue Анны Винтур.

Также известно, что одна из вечеринок пройдет на яхте Koru, стоимость которой составляет 500 миллионов долларов. Кстати, именно на ней два года назад Джефф сделал предложение возлюбленной.

Напомним, ранее Лорен Санчес взлетала в космос. Сделала она это вместе с пятью другими известными женщинами, в частности, Кэти Перри, Гейл Кинг и другими. Их полет на ракете New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса длился 11 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: