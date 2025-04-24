Узнайте, что можно и что категорически запрещено делать 24 апреля.

Сегодняшний день имеет несколько важных обычаев, о которых стоит знать всем украинцам. Узнайте, какие есть приметы этого дня, какой праздник 24 апреля отмечают в Украине и в мире и у кого наступают именины.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Евсевия, преподобного Саввы Киево-Печерского и Молченской иконы Божьей Матери. Также в 2025 году 24 апреля наступает Светлый четверг после Пасхи. По старому календарю верующие чтят епископа Антипу Асийского.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих и о чем принято молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Среди выдающихся украинцев родились в эту дату писатель Савва Божко, поэт Дмитрий Билоус, журналист Юрий Макаров, публицист Александр Балабко.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 24 апреля праздник Всемирный день защиты лабораторных животных. Цель торжества - добиться запрета негуманных экспериментов и тестирований. В некоторых странах уже запрещено тестировать косметику на животных.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день иммунизации, День солидарности молодежи, День водопроводчика, День борьбы с менингитом, День женщин в IT, День сосисок в тесте.

Среди мировых знаменитостей родились 24 апреля революционер Вильгельм I Оранский, поэт Карл Шпиттелер, художник и скульптор Виллем де Кунинг, актриса Ширли Мак-Лейн, певица и актриса Барбра Стрейзанд, модельер Жан-Поль Готье.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Евсевьев день. Наши предки начинали сеять овощи в открытый грунт и сажать картошку. Пасечники выставляли улья, а владельцы скота выгоняли животных пастись на луг.

В Светлый четверг, по давним приметам, можно поминать близких, но не грустить при этом. Стоит обговорить счастливые воспоминания об умерших и вспомнить их хорошие поступки.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Стоит вспомнить, какой сегодня праздник отмечают верующие, чтобы не нарушить его запреты. У православных наступает Светлый четверг, в который нельзя ссориться с близкими, пересчитывать деньги (к бедности) и начинать новые дела (ничего не получится). Также не стоит отказывать в помощи родным, иначе и вам в будущем не помогут.

О сегодняшнем дне есть такие погодные приметы:

прилетели стрижи - больше морозов не будет;

если на березе полностью распустились листья, то пора сажать картошку;

ударил мороз - до конца апреля будет холодно;

много комаров появилось - хорошо уродят зерновые культуры.

Погода 24 апреля будет на пару градусов прохладнее, чем в предыдущее дни, но всё ещё теплой. В западных и юго-восточных областях ожидаются дожди с грозами.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.

По старому стилю в праздник 24 апреля поздравляют обладателей имен Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

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