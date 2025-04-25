Она обвинила своего коллегу в неуважении.

Украинская певица СолоХа на фоне слухов о беременности от актера Тараса Цымбалюка сообщила, что она попала в больницу. Артистка рассказала, какие проблемы у нее возникли со здоровьем, а также ответила, кто виноват в ее плохом самочувствии.

В своем Instagram исполнительница опубликовала два видео, на которых она показалась в больничной палате под капельницей. Как известно, на прошлой неделе инсайдеры "слили" информацию, что отцом третьего ребенка звезды является Цымбалюк. Сам актер из сериалов "Поймать Кайдаша" и "Женский доктор" уже прокомментировал информацию. Он заявил, что это неправда, а также говоря о Солохе, знаменитость сказал, что это "актриса или певица, которую он видел раз в жизни на репетиции".

Но эти слова не соответствуют действительности, поскольку сейчас артисты вместе гастролируют со спектаклем "Наши Кайдаши". Похоже, такие слова коллеги и стали причиной ухудшения состояния здоровья певицы. У нее диагностировали тонус матки из-за стресса. В своих соцсетях она заявила, что перенервничала из-за неуважения со стороны коллеги. Вероятно, ее оскорбили слова Тараса.

Видео дня

"Приехала с гастролей, лежу под капельницей. Поднялся тонус матки. Была на УЗИ и врач сказал срочно под капельницу. Перенервничала. И не потому, что вышла на сцену как актриса - были аншлаги и я получила невероятный опыт. Но мой коллега проявил неуважение к женщине, беременной женщине и коллеге, матери. Я не ожидала такого отношения, поэтому немного разнервничалась. Потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, добро", - сказала беременная артистка.

Она обратилась к поклонникам и призвала их быть более человечными и заботиться о близких людях. Также Тереза Балашова (настоящее имя СолоХи) снова заговорила об унижении со стороны мужчины, но конкретных имен называть не стала.

"Хочу быть искренней. Не позволяйте себя оскорблять. Надо уважать друг друга: на работе, в семье... А тем более в такие времена, когда мы каждый день живем в стрессе. Я плачу, когда смотрю новости и читаю, что гибнут дети, люди, наши воины. Еще и когда мужчины-актеры позволяют себе унижать беременную женщину и вообще женщину. Но ничего, жизнь продолжается, все у меня будет хорошо. Мира всем нам!" - добавила исполнительница.

Напомним, ранее представитель СолоХи ответил, правда ли, что артистка беременна от Тараса Цымбалюка. Сама исполнительница до сих пор не прокомментировала слухи, что отцом ее будущего ребенка может быть актер.

Вас также могут заинтересовать новости: