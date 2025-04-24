Звезда не объявляла о своем втором замужестве, но за нее это сделал ее новоиспеченный муж.

Известная украинская дизайнер Екатерина Сильченко во второй раз вышла замуж. Бракосочетание звезды моды было тайным, но из соцсетей стало известно, что сейчас основательница бренда "The Coat" находится в статусе жены.

Радостную новость о выходе на новый уровень отношений объявил избранник знаменитости в своем Facebook. Оказалось, что ее мужем стал организатор мероприятий, основатель агентства S*event Сергей "Картина" Неклева.

В своих соцсетях в среду, 23 апреля, он опубликовал фотографию и изменил свой статус, в котором было указано, что мужчина состоит в браке с Сильченко. Больше никаких подробностей он раскрывать не стал.

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Пара не скрывала своих романтических отношений. В их соцсетях можно увидеть совместные фото, на которых парочка целуется и обнимается. Более того, они также вместе работают. В частности, Сергей помогает Екатерине организовывать ее модные показы.

Пока неизвестно, когда именно пара поженилась, поскольку это могло произойти и раньше. Вероятно, у них была тайная церемония, куда они пригласили только самых родных людей. Сама Сильченко также пока не объявляла о замужестве и не комментировала новость.

Отметим, что для дизайнера это уже второй брак. Ранее она была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. Пара поженилась в 2014-м после четырех лет отношений. Однако они развелись в 2020 году. У них есть общая дочь Сати.

"Из-за коронавируса мы оказались в разных странах. Ситуация с аннексированным Крымом усложнила возможность мужа приехать из-за рабочих обстоятельств. Возможно, я тоже могла приложить больше усилий, чтобы преодолеть эти препятствия. Но этого не произошло. Мы просто не смогли встретиться и сохранить отношения на расстоянии", - объясняла причину развода Екатерина ранее.

О романе организатора мероприятий и модельера стало известно в 2022 году. 14 февраля, в День Святого Валентина они рассекретили свои отношения. Уже в ноябре пара объявила о помолвке.

Напомним, ранее известная украинская актриса вышла замуж. 44-летняя Виталина Библив сообщила, что изменения в ее личной жизни произошли уже во время полномасштабного вторжения. Однако звезда картин "Домик на счастье" и "Женский доктор" решила не рассказывать подробностей, когда именно это произошло и как зовут ее избранника.

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