Известная украинская дизайнер Екатерина Сильченко во второй раз вышла замуж. Бракосочетание звезды моды было тайным, но из соцсетей стало известно, что сейчас основательница бренда "The Coat" находится в статусе жены.
Радостную новость о выходе на новый уровень отношений объявил избранник знаменитости в своем Facebook. Оказалось, что ее мужем стал организатор мероприятий, основатель агентства S*event Сергей "Картина" Неклева.
В своих соцсетях в среду, 23 апреля, он опубликовал фотографию и изменил свой статус, в котором было указано, что мужчина состоит в браке с Сильченко. Больше никаких подробностей он раскрывать не стал.
Пара не скрывала своих романтических отношений. В их соцсетях можно увидеть совместные фото, на которых парочка целуется и обнимается. Более того, они также вместе работают. В частности, Сергей помогает Екатерине организовывать ее модные показы.
Пока неизвестно, когда именно пара поженилась, поскольку это могло произойти и раньше. Вероятно, у них была тайная церемония, куда они пригласили только самых родных людей. Сама Сильченко также пока не объявляла о замужестве и не комментировала новость.
Отметим, что для дизайнера это уже второй брак. Ранее она была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. Пара поженилась в 2014-м после четырех лет отношений. Однако они развелись в 2020 году. У них есть общая дочь Сати.
"Из-за коронавируса мы оказались в разных странах. Ситуация с аннексированным Крымом усложнила возможность мужа приехать из-за рабочих обстоятельств. Возможно, я тоже могла приложить больше усилий, чтобы преодолеть эти препятствия. Но этого не произошло. Мы просто не смогли встретиться и сохранить отношения на расстоянии", - объясняла причину развода Екатерина ранее.
О романе организатора мероприятий и модельера стало известно в 2022 году. 14 февраля, в День Святого Валентина они рассекретили свои отношения. Уже в ноябре пара объявила о помолвке.
Напомним, ранее известная украинская актриса вышла замуж. 44-летняя Виталина Библив сообщила, что изменения в ее личной жизни произошли уже во время полномасштабного вторжения. Однако звезда картин "Домик на счастье" и "Женский доктор" решила не рассказывать подробностей, когда именно это произошло и как зовут ее избранника.