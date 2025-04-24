Артист Виталий Лобач и его команда возмущены действиями коллег по сцене.

Украинский артист Виталий Лобач попал в неприятную ситуацию, когда его видеоприглашение было использовано без его разрешения для рекламы концертного тура популярной группы "Курган и Агрегат".

"Поклонники начали поздравлять меня с тем, что я еду в тур с "Курган и Агрегат". Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Первая эмоция - удивление, непонимание и восторг. Это же надо, видимо, все так туго с билетами, что решили использовать мое авторское видеоприглашение, подумал я", - эксклюзивно для УНИАН прокомментировал Лобач.

Фрагмент этого видео с лицом Виталия, в частности, был опубликован на Instagram-странице одного из солистов группы, Рамиля, что создало впечатление его участия в туре.

Видео дня

"Я не знаю для каких целей ребята это сделали, но я категорически против, чтобы мое лицо рекламировало билетный концерт без моего согласия! Я против такого шоу-бизнеса. Надо быть людьми! Ребята могли просто написать мне и я бы охотно дал бы рекламу их тура у себя в социальных сетях, но использовать лицо и видео другого артиста для промо своего концерта - это низко и не профессионально!" - добавил артист.

Стоит отметить, что инцидент привлек внимание не только фанатов артиста, но и медиа, поскольку вопрос несанкционированного использования контента стал особенно актуальным в современном цифровом мире, где нарушения авторских прав случаются все чаще.

Чем известен Виталий Лобач

Виталий Лобач - украинский певец, автор песен и звезда ТикТок. Он родом из Полтавской области. Получил известность благодаря авторским песням "Как ты там", "Моя любовь", "Грустная и пьяная", "Пьяный", "Без тебя", "Застрахованная", "Люблю тебя, манишь меня, дурманишь". Сейчас артист активно гастролирует по городам Украины и собирает аншлаги.

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