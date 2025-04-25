Назвали самые интригующие факты о дате 25 апреля, о которых стоит узнать.

Сегодняшний день примечателен несколькими любопытными фактами и строгими запретами. Мы рассказали, какой праздник 25 апреля наступает в мире и в Украине, что нужно сделать для счастья и кто из знаменитостей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти евангелиста Марка и иконы Богоматери "Живительный источник". Также у православных наступает Светлая пятница после Пасхи. По старому стилю верующие чествуют епископа Василия Парийского. Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

Среди талантливых украинцев в этот день родились поэтесса Вероника Черняховская, писатель Николай Трублаини, вышивальщица Вера Роик, футболисты Василий Рац и Олег Гусев.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 25 апреля праздник Всемирный день борьбы против малярии. Цель торжества - донести людям, что заболевание излечимо и что от него существует вакцина. В Украине малярия распространена, поскольку у нас редко встречаются опасные малярийные комары.

Другие известные сегодня праздники мира - День финансовой независимости, День ДНК, Всемирный день пингвинов, День женского здоровья, День делегата, День парикмахера, День жареной картошки.

Из мировых знаменитостей родились 25 апреля король Людовик IX Святой, революционер Оливер Кромвель, математик Феликс Кляйн, изобретатель Гульельмо Маркони, певица Элла Фицджеральд, футболист Йоган Кройф, актер Аль Пачино, актриса Рене Зеллвегер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Марков день. Наши предки собирали молодую крапиву, готовили из неё отвары и различные блюда.

У верующих наступает Светлая пятница. По украинской традиции в этот день тесть и теща приглашают зятя в гости. Также в этот праздник принято святить воду, а затем использовать её для умывания и полива огорода, чтобы был хороший урожай.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев. В Светлую пятницу нельзя устраивать скандалы, обзывать близких и обвинять их, а также распускать сплетни. Все сказанные слова будут иметь серьезные последствия. Также не стоит ходить на кладбище и поминать умерших.

О сегодняшнем дне известны такие погодные приметы:

если земля сухая, то до конца апреля будет сухо, а если влажная, то ждите осадков;

на березе вытянулся лист - пора сажать картошку;

если до сих пор не зацвела яблоня, то урожая яблок не будет;

если пасмурно, но летают пчелы и бабочки, то дождя не будет.

Погода 25 апреля в Украине будет теплой, но облачной. В западных и южных областях пройдут дожди с грозой.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Василий, Марк, Сергей и Ника.

По старому стилю в праздник 25 апреля поздравляют обладателей имен Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.

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