Певицу упрекнули в сети за ее молчаливую позицию относительно войны.

В прошлом известная украинская певица, а сейчас предательница Яна Соломко, которая продалась России, в очередной раз нарвалась на критику в сети. Артистка родом из Полтавщины не устает делиться контентом со своим мужем на 10 лет старше и демонстрировать роскошную жизнь, забыв о войне в Украине.

Как известно, в 2022 году исполнительница поддержала россиян и сменила псевдоним. Она выступала в РФ как Soyanna. Однако в последнее время экс-участница украинской группы Real O забыла о своей музыкальной карьере. Находясь в браке со своим мужем из Турции, она посвятила себя семье.

В своих соцсетях она хвастается путешествиями по миру с избранником. В частности, на кадрах, которые Яна публикует в Instagram, она показывает отдых на яхтах, на морских побережьях, на горнолыжных курортах и дочь. Понятно, что ни одного упоминания о войне в блоге предательницы нет. Точно неизвестно, где именно она сейчас живет, однако ранее звезда утверждала, что покинула РФ.

Видео дня

Из-за своей позиции относительно войны Соломко неоднократно нарывалась на хейт. Одна из ее последних публикаций с мужем не стала исключением. Пользователи удивлены выбором певицы, которая решила выйти замуж за значительно старшего турка, а также упрекают ее за молчание о войне в Украине:

"Вроде бы замуж за другого выходила, я что-то пропустила? Это какой по счету дед?"

"Прикольный дед у вас! Желаю здоровья"

"Красивое фото! Вообще на отца очень похожа"

"Ужин при свечах с папой"

"Пролистывала страницу и вам вообще безразлично на то, что происходит в Украине, русский как был, так и остался"

К слову, украинка вышла замуж два года назад. Ранее она выкладывала видео, на котором показалась в белом платье, в котором шла к алтарю. Кстати, в старых постах с мужем Яна ограничила доступ к комментариям, вероятно, опасаясь хейта со стороны украинцев.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения исполнительница выступила против войны. Она сказала, что в Украине живет вся ее семья, поэтому она мечтает о мире, однако это единственное ее высказывание о войне за последние три года.

В течение пяти месяцев женщина молчала о войне, а затем шокировала поклонников циничным поступком. Она выступила на российском концерте и сказала, что ей приятно быть в РФ. Хотя артистка прямо не поддерживала путинский режим, но некоторое время жила в России и давала концерты там. Также Яна начала сотрудничать с Юрием Бардашем, который бежал в Россию во время войны. Она выпустила песню в поддержку оккупантов, и пожелала им скорее возвращаться домой.

Напомним, ранее Яна Соломко оправдалась за работу в России во время войны. Она заявила, что у нее был контракт, который она не могла просто так разорвать. А также певица ответила на слухи, что у ее мужа есть российский паспорт, и объяснила, правда ли это.

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