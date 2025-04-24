'Это был шок': звезда 'Дизель шоу' отреагировал на внезапный уход Яны Глущенко из шоу

По его словам, для всей команды это был шок.

Актер "Дизель шоу" Евгений Гашенко отреагировал на решение Яны Глущенко покинуть проект. В комментарии ТСН он сказал, что Яна намекала на свое решение, однако коллеги воспринимали это как шутку.

А вот когда они увидели пост Глущенко в Инстаграмм, то для них это стало настоящим шоком.

"Это был шок! Это было неожиданно для нас так же, как и для вас! Возможно, кто-то знал инсайд, но мы это уже узнали по факту (через пост в Instagram – УНИАН). Она не говорила об этом, но намеки немножко были: "А, может, я хочу?!". Мы думали, что это, может, шутка, а потом поняли, что это не шутка", - говорит актер.

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Гашенко добавил, что несмотря на такое решение Глущенко они остались в хороших отношениях. А вот будет ли новая актриса в проекте - пока он не говорит.

"Это будет сюрприз. Есть ли новая актриса – мне нельзя об этом говорить. Я думаю, что Яны уже точно не будет. Но мы дружим", - добавил актер.

Напомним, ранее звезда "Дизель Шоу" объяснила, почему не возвращается в Украину.

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