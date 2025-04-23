Какой церковный праздник отмечают верующие 24 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

24 апреля по новому церковному календарю чтут святого Савву Стратилата и с ним 70-ти воинов, а также преподобного Савву Печерского и чудотворную Молченскую икону Богоматери. Сегодня также - Светлый четверг. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 24 апреля (7 мая по старому) - день памяти мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, а также Молченской иконы Божией Матери.

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Савва жил в III веке, был храбрым воином и удостоился чина воеводы-стратилата. Он исповедовал христианство и часто помогал нуждающимся и обездоленным, за что приобрел дар чудотворения и исцеления.

Император Аврелиан, узнав о вероисповедании Саввы, пытался заставить его отречься от веры. Когда Савва отказался, его подвергли пыткам, но воевода чудом оставался невредим. 70 воинов, которые стали свидетелями этого, тоже уверовали в Христа. Их приговорили к казни, а святого Савву бросили в темницу. Он погиб, но так и не отрекся от веры.

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О Савве Печерском сохранилось немного информации. Известно, что он жил в XIII веке и подвизался в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. В "Книге о святых" и в каноне службы Киево-Печерским Савву Печерского называют чудотворцем. Память его совершается 24 апреля - ради тезоименитства со святым Саввой Стратилатом.

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Молченская икона Божией Матери - это главная святыня Молченского женского монастыря, что находится в Путивле (Конотопский район Сумской области), а также одна из наиболее почитаемых икон Северо-Восточной Украины.

Образ явился в 1405 году на болоте Молче. До этого, в XIII столетии здесь жили монахи Киево-Печерского монастыря, которые скрылись от татаро-монгол. После смерти монахов о них забыли, но в в XV веке на дереве у болота явилась икона Богоматери. Сияющий образ заметил бортник, он же услышал голос, который говорил о возведении на этом месте церкви. Бортник рассказал о явлении, духовенство и жители города отправились на место и отслужили там молебен, а некоторые даже исцелились.

На том месте сначала построили часовню, а затем Рождество-Богородичную церковь. Со временем там возникла Молченская пустынь, которую в 1600-х годах разрушили татары. Но монахи спрятали образ в новом городском мужском монастыре - Большой Молченской обители. К сожалению, в результате пожара икона погибла, но сохранился первый список (копия) образа, созданный в 1724 году. Он также считается чудотворным.

Когда в 1923 году Молченский монастырь закрыли, икона исчезла. Но в 1969 году одна вдова передала местному священнику Георгию старинную икону. Священник обрадовался, надеясь, что это утраченный образ, но оказалось, что это был Владимирский образ. Однако со временем под ним обнаружили чудотворную Молченскую икону. Она хранилась в доме священника до 1995 года, а затем ее перенесли во вновь открытую Молченско-Путивльскую обитель. Сейчас святой образ находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы и славится своей целительной силой.

Какой церковный праздник 24 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти Антипы, епископа Пергама Асийского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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24 апреля, как по новому, так и по старому стилю - Светлый четверг. В этот день продолжают славить воскресение Христа. В храмах совершаются праздничные богослужения, как и прежде, настежь открыты Царские врата. Верующие ходят на службы, благодарят и поздравляют с праздником близких.

О чем говорят приметы на 24 апреля

В народе 24 апреля - праздник Евсеев день, названный так в честь мученика Евсевия, память которого также совершается сегодня. Приметы дня говорят о будущей погоде и урожае:

день жарким выдался - июнь будет прохладным;

сережки на березе уже появились - можно сеять овес;

много комаров - к хорошему урожаю овса;

дождь пошел - к урожаю ржи;

зацвела черемуха - в скором времени будет холодно.

Замечено, то после этого дня будут еще 12 ночных заморозков.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 24 апреля не следует ссориться, ругаться, устраивать пьянки, объедаться. Церковь не одобряет жадность, зависть, лень.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют начинать новых дел - все будет впустую. Запрещено одалживать и пересчитывать деньги - это к бедности, а также нельзя ни в коем случае отказывать в помощи - неосторожным поступком можно навлечь нищету.

Что можно делать 24 апреля

Савва Стратилат - покровитель военных, в православный праздник сегодня святому молятся с просьбами укрепить дух, вынести все тяготы жизни.

Перед Молченской иконой Богородицы молятся о защите от нападения врагов, об исцелении болезней, защите от пожара. По молитве перед образом исцеляются больные нервными заболеваниями и психическими расстройствами.

В народе Светлый четверг называют Навский ("навь" - потусторонний мир), Пасха мертвых. По обычаям в этот день вспоминают умерших родственников, но грустить о них нельзя - нужно вспоминать хорошие дела, которые совершили. В старину в этот день оставляли открытыми дверь - чтобы умершие могли зайти в гости.

По народным традициям сегодня принято готовить блюда из овса - кашу, хлеб, суп, овсяное печенье и кисель, чтобы был богатый урожай, а также пекут овсяные блинчики - ими угощают близких и нуждающихся, чтобы в доме был достаток.

Кто отмечает день ангела 24 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

По старому стилю день ангела у Антипа, Ивана, Якова.

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