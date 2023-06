Легендарный певец умер в 2009 году.

Сегодня, 25 июня, фанаты Майкла Джексона вспоминают лучшие песни артиста, ведь именно в этот день он скончался. Певцу было 50 лет, новость о его смерти шокировала многих. Рассказываем, что нужно знать о Майкле Джексоне и какие его хиты навсегда изменили мир музыки, эти клипы стоит посмотреть каждому.

Майкл Джексон - история жизни певца

Легендарный артист родился 29 августа 1958 года. Свою карьеру он начал в 12 лет, выступая вместе со своими родственниками в группе "Пятерка Джексонов". Отец артиста был строгим, он наказывал участников коллектива за непослушание и был очень требовательным.

В 13 лет Джексон начал сольную карьеру, однако продолжал выступать и в составе группы. Артист упорно шел к славе, записывал песни и становился все более популярным. В 1979 году Джексон выпустил первый альбом Off the Wall, спустя несколько лет вышла его пластинка Thriller. Известно, что мировые продажи альбома были рекордными.

Джексона считают "королем поп-музыки". Он получил 13 "Грэмми", множество раз возглавлял мировые чаты. Помимо этого, имя певца дважды вносили в Зал славы рок-н-ролла. Сначала он попал туда как участник "Пятерки Джексона", а затем - как сольный артист.

Джексон был женат дважды. Его первой супругой была дочь Элвиса Пресли - Лиза-Мария. Даже после развода они сохраняли хорошие отношения. Второй женой Джексона была Дебби Роу, в их браке появились двое детей - сын Принс-Майкл и дочь Пэрис-Майкл.

25 июня 2009 года певец внезапно скончался. Ему было 50 лет. Смерть Майкла Джексона до сих пор окутана слухами и догадками. Одни считают, что он инсценировал свою смерть. Другие же верят официальным данным - артист умер от передозировки лекарствами.

Лучшие клипы Майкла Джексона

Billie Jean

They Don’t Care About Us

Beat It

Thriller

Smooth Criminal

