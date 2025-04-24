Артист рассказал, сколько длилась его военная подготовка.

Известный украинский артист, экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин, который в феврале этого года пополнил ряды ВСУ, впервые раскрыл, где отбывает службу и какие задачи выполняет. Певец также обратился к украинцам и дал совет мужчинам, которые до сих пор не стали военными.

В комментарии для "Нашего радио" знаменитость поделился, что уже завершил военную подготовку и начал службу в ВСУ. По его словам, подготовка к выполнению боевых задач длилась примерно полтора месяца.

Не секрет, что решение о мобилизации Крупин принял самостоятельно. Он добровольцем пошел на войну и сейчас выполняет задачи в рядах 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", который является подразделением в составе Сил беспилотных систем ВСУ. Там он, вероятно, руководит дронами или занимается их обслуживанием.

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Музыкант говорит, что его собраться знают о том, что до службы он был известным исполнителем, поэтому время от времени просят его сыграть что-то на гитаре. Сам Михаил с радостью устраивал импровизационные выступления для защитников.

"Я взял с собой гитару. У нас были вечерние такие концерты", - поделился новоиспеченный военный.

Также Крупин обратился к мужчинам, которые до сих пор не стали на защиту страны. Он призвал их не бояться идти в армию: "Просто советую присоединиться, не бояться, потому что бояться Вооруженных Сил наших должны враги, россияне, никак не наши граждане. В ВСУ очень хорошо относятся к людям, которые сами пришли, поэтому я советую идти самостоятельно".

К слову, о своей мобилизации впервые певец заговорил еще летом 2024-го. Тогда он отмечал, что готов стать на защиту страны добровольно и обратился в ТЦК, после чего проходил ВВК. В феврале этого года Крупин принял присягу. Произошло это в годовщину полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее Миша Крупин вышел на связь после мобилизации и рассказал о своем состоянии на службе. Музыкант ответил, удается ли ему заниматься творчеством на службе. В дополнение, знаменитость призвал подписчиков не забывать о войне и регулярно помогать украинским защитникам.

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