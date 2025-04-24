Екатерина также ответила, когда готова снова стать мамой.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская - заговорила о планах на будущее относительно пополнения в семье.

Не секрет, что в декабре прошлого года она родила общего сына Тимофея. Однако сейчас, когда мальчику четыре месяца, Екатерина решила рассказать, планирует ли еще раз стать мамой.

"Да, года через три", - отметила Полтавская в своем Instagram.

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Также блогерша добавила, что они с мужем обсуждали тему усыновления ребенка. Но пока, по ее словам, больше к этому готов ведущий, чем она.

"На днях говорили об усыновлении. Однако пока для меня это, если честно, сложная тема. Вова больше к этому готов", - призналась Екатерина.

К слову, Екатерина и Владимир поженились в марте 2024 года. Позже девушка забеременела. Для нее это первый ребенок, а для ее мужа - третий. У ведущего есть также двое детей от первого брака с Еленой Войченко: дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас находятся за границей.

Напомним, ранее экс-супруга Остапчука раскрыла, как поделила дом с ведущим после развода.

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