Ведущий сделал это просто со сцены музыкальной премии Yuna.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич, который ранее рассказал о задержке речи у сына, высказался о не менее известном украинском рэпере Потапе, он же Алексей Потапенко, который уехал за границу. Телезвезда во время публичного мероприятия высмеял артиста из-за его выезда и жизни за пределами страны во время войны.

Произошло это на музыкальной премии "Yuna-2025", которая недавно началась в киевском Октябрьском дворце. Ежегодно премия отмечает лучших украинских артистов и их песни наградами в различных номинациях. Ведущим мероприятия стал Анатолий Анатолич. Во время своего выступления на сцене, вероятно, в начале события, он не смог не упомянуть о Потапе.

Видео с торжественного события распространил Telegram-канал "Что ты знаешь о Бобуле?". Один из присутствующих снял на камеру момент, на котором знаменитость метко подколол продюсера, который сейчас наслаждается заграничной жизнью.

В частности, он припомнил, что ранее, до полномасштабного вторжения россиян, Потапенко также был ведущим премии Yuna. Однако все изменилось с его выездом в Европу. Анатолий Анатолич негативно высказался о певце, который, по его словам, ведет себя как "долбо*ятел".

"Раньше рекордсменом по количеству проведенных премий Yuna был Потап. Три премии Yuna он вел. Сейчас он уже не ведет премию Yuna, а ведет себя как долб*дятел", - сказал со сцены ведущий, а присутствующие в зале поддержали его громкими овациями.

К слову, в последнее время Потап все реже вспоминает о войне в Украине. От него почти не возможно услышать заявлений о помощи ВСУ или какую-либо реакцию на обстрелы украинских городов. Более того, за рубежом рэпер продолжает исполнять песни на русском языке и даже дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Напомним, ранее Елена Тополя ответила, что думает о Потапе и его скандальном поведении за границей. Исполнительница в свое время стала автором некоторых песен рэпера, а сейчас даже не хочет вспоминать его. По ее словам, у нее есть взгляды, которые не совпадают со словами продюсера, поэтому она не хочет уделять ему время разговорами о нем.

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