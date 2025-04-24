В министерстве провели проверку и раскрыли, правдива ли информация, которую распространяли россияне.

В апреле этого года российские СМИ распространили информацию о том, что предательница Украины Ани Лорак якобы получила новый украинский паспорт. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слухи вокруг певицы и ответили, действительно ли исполнительнице удалось восстановить свои документы.

Пропагандисты на днях сообщили, что в 2025 году артистка, которая молчаливо поддерживает войну в Украине, сделала себе новые украинские документы, чтобы и дальше продолжать деятельность в РФ. Более того, россияне утверждали, что Ани Лорак для получения нового паспорта даже выехала за границу, поскольку в России нет украинских посольств. Она поехала в Армению, где якобы обратилась в украинское консульство.

В росСМИ также писали, что она даже отказалась от упоминания имени своего отца в документах, ссылаясь на вымышленные изменения в новых украинских паспортах. Однако это не является правдой. Журналисты ТСН обратились в МИД с просьбой ответить, действительно ли предательнице удалось восстановить документы.

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В ведомстве указали, что эта информация не соответствует действительности. Там провели детальную проверку и выяснили, что Ани Лорак не получала нового украинского паспорта.

"Министерство иностранных дел Украины опровергает эту информацию, которая была размещена в российских СМИ. Мы немедленно отреагировали на эту ситуацию, проверили всю информацию, которая касалась возможного данного случая через ведомственную информационную систему, через посольство Украины в Армении и Грузии, на которые ссылались российские СМИ", - говорится в заявлении министерства.

К слову, на слухи о получении исполнительницей нового паспорта уже отреагировал российский депутат-путинист Александр Толмачев. Возмущенный россиянин посоветовал украинке не возвращаться в РФ и строить карьеру на родине.

Как известно, в 2024 году, когда в России проходили так называемые президентские выборы, в СМИ ходили слухи, что Ани Лорак якобы подала документы на получение российского гражданства. Правда, эта информация осталась неподтвержденной. Сама украинка, которая подпевает Путину, не комментировала новости ни о паспорте Украины, ни о документах РФ.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о своей экс-супруге Ани Лорак. Бизнесмен ответил, обсуждают ли они с бывшей политические вопросы.

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