Вадим Лисица отметил, что ему было сложно сотрудничать с исполнителем.

Экс-продюсер известного украинского артиста Олега Кензова, который выступал на одной сцене с путинистами за рубежом, высказался о бывшем подопечном. Вадим Лисица сообщил, что исполнитель употреблял наркотики и злоупотреблял алкоголем, из-за чего ему было сложно с ним сотрудничать.

В интервью для Славы Демина музыкальный продюсер рассказал, что много лет подряд после участия Кензова в шоу "X-Фактор" они сотрудничали. Однако со временем их работа прекратилась. По словам Лисицы, певец никогда не писал песен сам, но в целом мужчина считает экс-подопечного талантливым человеком.

В то же время, говорит Вадим, в свое время Олегу помешала его импульсивность и непорядочность. Он долгое время не мог рассчитаться с продюсером за предоставленные услуги, а также прославился своими скандальными выходками. В частности, знаменитость употреблял наркотики и позволял себе напиваться прямо перед концертами, из-за чего выступления приходилось переносить.

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"Он - талантливый человек. Я думаю, что он достоин чего-то большего. Но ему помешало то, что он оказался человеком непорядочным. Не только потому, что он там как-то плохо себя вел со мной, вообще как-то по жизни. С ним что-то происходило не то. Наркотики, алкоголь... Это видел мой директор, это видели музыканты, которые с ним поехали. Нет никакой обиды. Человек с пятого раза со мной рассчитался, и уехал спокойно", - рассказал Лисица.

По его словам, в 2023 году Кензов звонил ему. Как известно, в начале полномасштабного вторжения артист уехал за границу. Тогда певец снова предложил сотрудничество продюсеру, но потом сам и отказался от него из-за нехватки денег.

"В 23 году он мне звонил с турецкого номера. Говорит: "Я тут начинаю карьеру уже на территории Турции, помоги мне, я всегда мечтал сделать с тобой хит". Я назвал цифру. Он сказал: "Нет, у меня таких денег нет, извини", - вспомнил продюсер и добавил, что у Олега нет будущего в украинском шоу-бизнесе.

К слову, в 2022 году исполнитель осудил войну и путинский режим. Однако со временем его позиция изменилась. Он выехал за границу и неоднократно выступал с русскоязычным репертуаром.

Напомним, ранее Вадим Лисица назвал Потапа "красавцем" и рассказал об общении с ним во время войны. Он признался, что общается с рэпером, но преимущественно о творчестве. Продюсер также заговорил об отношениях артиста с певицей Настей Каменских и отметил, что у них действительно есть проблемы в браке.

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