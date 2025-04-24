Вадим Лисица объяснил, почему их многолетние романтические отношения с Тополей завершились.

Украинский продюсер Вадим Лисица рассказал о романтических отношениях с известной украинской певицей Еленой Тополей, она же Alyosha. Мужчина признался, что некоторое время он изменял первой жене, а исполнительница была его любовницей.

Подробностями романа с артисткой продюсер поделился в интервью для Славы Демина. По его словам, познакомились они в Запорожье, когда Елене было всего 15 лет, а продюсеру на тот момент исполнилось уже 26 лет. Еще в самом начале их общения мужчина разглядел талант девушки, и считал ее мудрой. Еще тогда они записали первые две песни.

После окончания школы Тополя переехала в столицу, где продолжила получать высшее образование. В то же время и Вадим перебрался в Киев, чтобы у него было больше возможностей для развития карьеры. На тот момент он находился в браке с женой Викторией, с которой воспитывал двоих детей. Продюсер музыкального шоу "X-Фактор" предложил еще совсем юной певице сотрудничество, после чего они и закрутили роман.

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Между ними была тесная эмоциональная связь, и мужчине нравилась подопечная, поэтому он решил сделать первый шаг и показать свою симпатию к ней, как к женщине. Некоторое время они скрывали свои отношения и встречались тайно, но со временем Лисица сообщил жене о своем романе на стороне и развелся с ней.

"Это продолжалось довольно долго. У нас с женой были скандалы. Папа мне говорил, что это некрасивая история, но если ты любишь человека по-настоящему, а это была серьезная любовь, то ты не виноват, что это произошло, надо решать эту ситуацию, чтобы дети и жена меньше всего пострадали", - вспомнил продюсер.

Он вспомнил, что первые три года отношений с Еленой были похожи на "фейерверк". Они стали не только парой, но и создали творческий тандем, в результате чего в украинском шоу-бизнесе засияла новая звезда. Однако со временем ситуация ухудшилась. Влюбленные разошлись спустя семь лет гражданского брака.

Последние три года им было сложно найти общий язык, а также Лисица чувствовал, что Тополя не хочет продолжать отношения. Поэтому они решили продолжать только рабочее сотрудничество, а романтическую связь разорвать.

"Я ушел к другой девушке (Елене Тополе - УНИАН), но я заканчиваю отношения с ней, потому что она не хочет отношений. Вся эта история вернулась мне бумерангом. Мы некоторое время не общались, где-то месяц, у нас был скандал. Первый раз она от меня ушла, второй раз уже я уехал. Через некоторое время она и я синхронно, мы встретились и договорились, что есть смысл в том, чтобы продолжать работать", - добавил знаменитость.

Сейчас Тополя счастлива в 12-летнем браке с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Она воспитывает с ним троих детей. Сам Лисица также в 2017-м во второй раз женился на Ирине Лисице. У них есть общая дочь.

Напомним, ранее Тополя рассказала о ссорах с мужем и почему у них возникают конфликты. Певица призналась, есть ли у них с любимым конкуренция между собой. А также она поделилась, из-за чего музыкант может поругаться на детей.

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