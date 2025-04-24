В среду, 23 мая, в Киеве отгремело одно из главных музыкальных событий года - церемония вручения премии Yuna. В этом году песенное событие, основанное в 2011 году, проходило в "Октябрьском дворце".
В 2025 году уже в четырнадцатый раз свои заветные статуэтки получили украинские артисты за победы в различных номинациях. Были отмечены достижения звезд в 14 категориях, в частности, среди номинантов были выбраны лучшие исполнители, группы, песни, клипы, концертные шоу и тому подобное.
Стоит указать, что звезды получали награды за свое творчество в 2024 году. В список триумфаторов попали известные всем знаменитости, а также начинающие артисты. В частности, "Океан Эльзы", Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров, Domiy, "Скай", Илья Парфенюк и многие другие. Об этом стало известно из официальной Instagram-страницы Yuna.
Больше всего наград завоевала группа "Океан Эльзы". Коллектив стал лучшим сразу в трех номинациях: "Лучшая рок-группа", "Лучшее концертное шоу", "Лучший альбом". Награды они получили за альбом "Тот день" 2024 года. Также рекордсменом "Yuna-2025" стал Монатик, у которого три победы на премии, в категориях лучшая песня к фильму, видеоклип и менеджмент артиста.
Интересно, что забрать свои статуэтки на премию пришли не все ее лауреаты. В частности, на сцене исполнили свои хиты и выступили с речью Парфенюк, Domiy, "Скай" и Пивоваров. Все остальные по разным причинам не появились на музыкальном мероприятии.
Полный список победителей премии "Yuna-2025"
- Лучший исполнитель - Артем Пивоваров
- Лучшая исполнительница - Kola
- Лучшая поп-группа - Adam
- Лучшая рок-группа - "Океан Эльзы"
- Лучшая песня к фильму - "Старые фотографии" Монатик
- Лучшее концертное шоу - "Океан Эльзы" "Тот день"
- Лучшая песня - "Teresa & Maria" alyona alyona & Jerry Heil
- Лучший альбом - "Тот день" "Океан Эльзы"
- Лучший дуэт - alyona alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"
- Лучший видеоклип - "А что?" Монатик
- Лучший менеджмент артиста - MONATIK corporation
- Лучший хип-хоп хит - "Врубай" Parfeniuk
- Спецнаграда: вклад в развитие музыкальной культуры - Олег Собчук и группа "Скай"
- Открытие года - Domiy
Напомним, ранее Анатолий Анатолич метко подколол Потапа за его выезд за границу. Ведущий сделал это прямо со сцены музыкальной премии Yuna. Телезвезда негативно высказался о певце, который, по его словам, ведет себя как "долбо*ятел".