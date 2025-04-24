На этот раз лауреаты премии были определены в 14 номинациях.

В среду, 23 мая, в Киеве отгремело одно из главных музыкальных событий года - церемония вручения премии Yuna. В этом году песенное событие, основанное в 2011 году, проходило в "Октябрьском дворце".

В 2025 году уже в четырнадцатый раз свои заветные статуэтки получили украинские артисты за победы в различных номинациях. Были отмечены достижения звезд в 14 категориях, в частности, среди номинантов были выбраны лучшие исполнители, группы, песни, клипы, концертные шоу и тому подобное.

Стоит указать, что звезды получали награды за свое творчество в 2024 году. В список триумфаторов попали известные всем знаменитости, а также начинающие артисты. В частности, "Океан Эльзы", Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров, Domiy, "Скай", Илья Парфенюк и многие другие. Об этом стало известно из официальной Instagram-страницы Yuna.

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Больше всего наград завоевала группа "Океан Эльзы". Коллектив стал лучшим сразу в трех номинациях: "Лучшая рок-группа", "Лучшее концертное шоу", "Лучший альбом". Награды они получили за альбом "Тот день" 2024 года. Также рекордсменом "Yuna-2025" стал Монатик, у которого три победы на премии, в категориях лучшая песня к фильму, видеоклип и менеджмент артиста.

Интересно, что забрать свои статуэтки на премию пришли не все ее лауреаты. В частности, на сцене исполнили свои хиты и выступили с речью Парфенюк, Domiy, "Скай" и Пивоваров. Все остальные по разным причинам не появились на музыкальном мероприятии.

Полный список победителей премии "Yuna-2025"

Лучший исполнитель - Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница - Kola

Лучшая поп-группа - Adam

Лучшая рок-группа - "Океан Эльзы"

Лучшая песня к фильму - "Старые фотографии" Монатик

Лучшее концертное шоу - "Океан Эльзы" "Тот день"

Лучшая песня - "Teresa & Maria" alyona alyona & Jerry Heil

Лучший альбом - "Тот день" "Океан Эльзы"

Лучший дуэт - alyona alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"

Лучший видеоклип - "А что?" Монатик

Лучший менеджмент артиста - MONATIK corporation

Лучший хип-хоп хит - "Врубай" Parfeniuk

Спецнаграда: вклад в развитие музыкальной культуры - Олег Собчук и группа "Скай"

Открытие года - Domiy

Напомним, ранее Анатолий Анатолич метко подколол Потапа за его выезд за границу. Ведущий сделал это прямо со сцены музыкальной премии Yuna. Телезвезда негативно высказался о певце, который, по его словам, ведет себя как "долбо*ятел".

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