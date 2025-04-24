Анатолий также рассказал о конфликте с рэпером.

Украинский певец и композитор Анатолий Матвийчук, который ранее рассказывал о своей пенсии, высказался о Потапе.

По словам артиста, он не понимает творчества рэпера, который уехал из Украины во время полномасштабной войны. Также Анатолий не верит в помощь Потапенко, о которой он рассказывал в интервью Юрию Дудю.

"Я просто не верю его словам, потому что творчество Потапа говорит о нем гораздо больше. Я не знаю более циничного артиста в Украине. Причем он сделал цинизм своим творческим кредо. Вы, наверное, слышали его "шедевры" "Малибу" или "Волонтерка"? Здесь ничего не надо объяснять", - отметил Анатолий в интервью OBOZ.UA.

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Матвийчук также вспомнил, что когда-то у них с рэпером произошел небольшой конфликт в сети. Не секрет, что в 2014 году на одной из российских премий Потап снял штаны прямо на сцене и поблагодарил россиян за то, что они принимают его и Настю Каменских. Тогда его выходку активно обсуждали все, не исключением стал и Матвийчук, который даже написал об этом стих.

"Я зацепил как-то его в сети стихотворением о том, что я в жизни что-то упустил, потому что вовремя не снял штаны где-то на сцене. Фамилию его я, конечно, не называл. Но он быстро ответил мне пренебрежительным "стишком". Но суть не в этом, а в другом - человек долгое время "снимал пенку" с люмпенов и маргиналов, которые не имеют никаких принципов, у которых в жизни только два критерия: "прикольно" и "отстой". Хорошо, что украинцы понемногу растут в своем понимании культуры", - добавил певец.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич метко подколол Потапа за его выезд за границу.

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