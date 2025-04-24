Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о своей экс-жене Ани Лорак

Он рассказал об их отношениях.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который во время полномасштабного вторжения России решил остаться в Украине, впервые высказался о своей экс-жене, предательнице Ани Лорак.

В интервью блогеру Богдану Беспалову он рассказал об их отношениях.

"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждали политику", - сказал бизнесмен.

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Отметим, У Мурата и Ани есть 14-летняя дочь София, которая живет с мамой в Москве, однако и с отцом часто видится. Девочка не приезжает в Украину, они встречаются с Муратом в Турции.

Известно, что Лорак молчит о большой войне в Украине. Она называет себя "голубем мира", из-за чего неоднократно становилась мишенью для хейта.

Впрочем, даже родной брат Лорак, который живет в Украине, ее не тревожит, так как она до сих пор не осудила войну.

Недавно Лорак во второй раз вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Интересно, что дочь Софию она не позвала на свадьбу, которая состоялась на Мальдивах. В этот момент девочка находилась в Турции со своим отцом.

Напомним, ранее Ани Лорак рассказала, как 14-летняя дочь относится к ее новому мужу.

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