Мальчик, похоже, расстроился, что на премии не отметили успехи его мамы.

23 апреля в Киеве отгремела церемония награждения музыкальной премии "YUNA-2025". В этом году было 14 номинаций, в которых выбирали лучших артистов года, песни, клипы, менеджмент, дуэты и тому подобное.

Одной из номинанток премии была и известная украинская певица Джамала, однако она не получила награду. Артистка прокомментировала то, что она не стала лауреатом музыкального события и рассказала о реакции своего сына на это.

Как известно, артистку номинировали на премию в категории "Лучший видеоклип" за ее ролик к композиции "Arafat Dagindan". За желанную статуэтку в этой номинации также соревновались Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик, Kola, Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna. Победу одержал Монатик с клипом к треку "А что?". Кстати, он стал рекордсменом премии и получил три награды.

Видео дня

Джамала была одной из немногих звезд, которые все же пришли на торжественное мероприятие. Более того, она даже вручала награды звездам в номинациях "Лучший видеоклип" и "Лучший альбом". Однако статуэтку она сама так и не получила.

Знаменитость в своем Instagram прокомментировала неудачу. Она призналась, что не расстроилась из-за этого, поскольку понимает, что подобных ситуаций будет еще немало в жизни, но в то же время ее ждет еще много триумфов. Однако, похоже, расстроился ее старший сын Эмир.

Как поделилась Джамала, когда она села в авто, и мальчик увидел маму без награды, то сразу спросил, почему ей не вручили ее. В ответ на это певица сказала сыну, что такие проигрыши ее мотивируют достигать еще больших высот и развиваться в своей карьере.

"Сажусь в авто после церемонии. Там меня ждут мои мальчики. Эмир, 7 лет: "Мама, а чего ты без награды?". Я говорю: "Мы сегодня ничего не получили. Так бывает. Это не страшно. Это мотивирует еще больше делать замечательного". Если бы он только знал, сколько еще таких моментов впереди..." - написала исполнительница в подписи к кадру, сделанному на торжественном мероприятии.

Напомним, ранее Джамала показала трех своих сыновей, которые заметно подросли. На камеру вместе с родными позировал также и муж исполнительницы, которого нечасто можно увидеть в ее соцсетях. Семья праздновала день рождения сына Эмира-Рахмана. Мальчику исполнилось семь лет.

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