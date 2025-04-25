Исполнительница высказалась о представителях Украины и ответила, есть ли у них шансы на победу.

Известная украинская певица Джамала, которая ранее призналась, планирует ли снова представить Украину на Евровидении, высказалась о представителях нашей страны на нынешнем конкурсе - группе Ziferblat. Звезда также призналась, что и сама появится на "Евровидении-2025".

Как известно, Джамала стала победительницей "Евровидения-2016". Тогда она завоевала первое место с треком "1944". С тех пор певица является членом жюри украинского Национального отбора и вместе со зрителями выбирает будущих представителей Украины на шоу. Так было и с Ziferblat. Несмотря на то, что коллектив не получил наивысшую оценку от жюри, больше всего баллов им отдали зрители, благодаря чему теперь они выступят на международной арене.

В комментарии для Новини.LIVE знаменитость призналась, что и сама также выступит на музыкальном конкурсе в этом году. Но пока что она не стала раскрывать, когда именно. Также исполнительница добавила, что ей нравится творчество Ziferblat.

Видео дня

По ее словам, Федор Ходаков, Даниил и Валентин Лещинские прекрасно звучат вместе и классно выполняют свой конкурсный трек "Bird of Pray". Джамала верит в победу украинцев и будет болеть на шоу именно за них.

"Классная песня, мне очень нравятся ребята - они достаточно музыкальные и классно исполняют свою песню. Артисты европейские и мне нравится. Я буду за них болеть. Дай Бог им силы, чтобы все это вынести на сцене", - сказала артистка.

К слову, в этом году "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая. Украинские музыканты выступят в первом полуфинале под номером 5 и будут соревноваться еще с 14 странами за места в финале.

Напомним, ранее известный певец резко высказался о представителях Украины на "Евровидении-2025". Анатолий Матвийчук убежден, что группа ZIferblat не заслуживает такого количества внимания, как получает сейчас. Он также назвал имя артистки, которая, по его мнению, была более достойна победы на Нацотборе.

Вас также могут заинтересовать новости: