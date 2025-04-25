Известная украинская певица Джамала, которая ранее призналась, планирует ли снова представить Украину на Евровидении, высказалась о представителях нашей страны на нынешнем конкурсе - группе Ziferblat. Звезда также призналась, что и сама появится на "Евровидении-2025".
Как известно, Джамала стала победительницей "Евровидения-2016". Тогда она завоевала первое место с треком "1944". С тех пор певица является членом жюри украинского Национального отбора и вместе со зрителями выбирает будущих представителей Украины на шоу. Так было и с Ziferblat. Несмотря на то, что коллектив не получил наивысшую оценку от жюри, больше всего баллов им отдали зрители, благодаря чему теперь они выступят на международной арене.
В комментарии для Новини.LIVE знаменитость призналась, что и сама также выступит на музыкальном конкурсе в этом году. Но пока что она не стала раскрывать, когда именно. Также исполнительница добавила, что ей нравится творчество Ziferblat.
По ее словам, Федор Ходаков, Даниил и Валентин Лещинские прекрасно звучат вместе и классно выполняют свой конкурсный трек "Bird of Pray". Джамала верит в победу украинцев и будет болеть на шоу именно за них.
"Классная песня, мне очень нравятся ребята - они достаточно музыкальные и классно исполняют свою песню. Артисты европейские и мне нравится. Я буду за них болеть. Дай Бог им силы, чтобы все это вынести на сцене", - сказала артистка.
К слову, в этом году "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая. Украинские музыканты выступят в первом полуфинале под номером 5 и будут соревноваться еще с 14 странами за места в финале.
Напомним, ранее известный певец резко высказался о представителях Украины на "Евровидении-2025". Анатолий Матвийчук убежден, что группа ZIferblat не заслуживает такого количества внимания, как получает сейчас. Он также назвал имя артистки, которая, по его мнению, была более достойна победы на Нацотборе.