Артистка впервые за долгое время заговорила о личной жизни и изменениях в ней.

Известная украинская певица Злата Огневич, которая ранее стала жертвой атаки ботов, впервые за долгое время заговорила о романтических отношениях. Она раскрыла всю правду о своей личной жизни и намекнула, что в ней произошли кардинальные изменения.

Журналисты ТСН пообщались с исполнительницей на одном из торжественных мероприятий в Киеве. Знаменитость побывала на церемонии вручения музыкальной премии "YUNA-2025" 23 апреля.

Во время общения с журналисткой 39-летняя звезда не стала скрывать, что она не страдает от дефицита мужского внимания. У нее немало ухажеров, что не может не радовать артистку. По ее словам, ей приятно получать внимание и комплименты от представителей мужского пола.

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"Мужчины всегда ко мне проявляют внимание, мне чрезвычайно приятно, я расцветаю от комплиментов, от внимания, от любви, в которой купаюсь", - поделилась Огневич.

Также певица призналась, что сейчас ее сердце занято. В то же время звезда не стала раскрывать, есть ли рядом с ней любимый человек, и находится ли она в отношениях. Своим ответом артистка еще больше заинтриговала поклонников, поскольку Злата указала, что даже рядом с бойфрендом остается свободной женщиной.

"Мое сердце всегда занято и частично свободно, потому что я свободная женщина. Даже если я с любимым человеком, я все равно чувствую себя свободной, полноценной и целостной", - подчеркнула исполнительница.

Напомним, ранее Злата Огневич назвала пасху "русским куличом" и нарвалась на жесткий хейт. Сама исполнительница не стала молчать на критику в сети. Артистка резко ответила комментаторам с руганью.

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