Продюсер назвал украинскую звезду, которую сложнее всего терпеть

Вадим Лисица сотрудничал с этой артисткой.

Известный продюсер Вадим Лисица назвал звезду, которую сложнее всего выдерживать. Он говорит, что этот человек всегда сомневается не только в других, но и в себе.

Поэтому, по словам Лисицы, не все способны выдержать такое поведение. Однако ему все же удалось найти контакт с этой артисткой.

"Мы с Наташей (Могилевской, - УНИАН) родились в один день и один год - 2 августа 1975 года. А ей всегда говорю: "Почему мы родились в один день, но настолько разные люди?" У нас разные характеры, разная энергия, все разное. И она мне сказала: "Еще когда я была ребенком, поняла, что всегда буду сомневаться в том, что я делаю. И это некая формула моего успеха", - рассказал Вадим в интервью Славе Демину.

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Он добавил, многие люди не могут это выдержать, однако он называет эту черту Могилевской поиском золотой середины. Продюсер признается, что и сам иногда так делает.

Напомним, ранее Осадчая назвала звезду, с которой у нее было самое неудачное интервью в "Светской жизни". Несмотря на то, что интервью было неудачным, оно все же вышло в эфир.

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