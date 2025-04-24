Отмечается, что эти люди притягивают беды и к себе, и к тем, кто рядом с ними.

Согласно одному из "48 законов власти" самый опасный тип людей из всех, кто может быть в вашей жизни, - это несчастные и неудачливые люди. Об этом в своем видео для TikTok рассказала блогер Сома Чхайя, передает yourtango.com.

"Это буквально самый опасный человек, который может быть в твоей жизни. Если в твоей жизни есть кто-то такой - я настоятельно советую найти способ разорвать с ним отношения", - отметила она.

Отмечается, что такие люди будут только высасывать вашу энергию и приносить несчастье в вашу жизнь.

Видео дня

"Ты можешь погибнуть от чужого несчастья. Эмоциональные состояния так же заразны, как болезни. Ты можешь думать, что помогаешь кому-то, но на самом деле просто участвуешь в собственном крахе", - добавила блогер.

По ее словам, люди, находящиеся в состоянии хронического несчастья и негатива, в итоге притягивают беды и к себе, и к тем, кто рядом с ними.

Она также отметила, что несчастливые люди, как правило, не умеют брать на себя ответственность за происходящее в своей жизни, а счастье и успех вызывают у них зависть и дискомфорт, потому они стараются втянуть других в свое уныние:

"В итоге это передается тебе. Энергия заразительна, и ты должен стремиться заразиться лучшей энергией, а не худшей".

При этом Чхайя акцентировала, что важно различать разницу между человеком, временно переживающим трудный период, и тем, кто вечно живет в буре негатива и хаоса.

Напомним, ранее эксперт назвал четыре типа мужчин, которых стоит избегать.

Вас также могут заинтересовать новости: