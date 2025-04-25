Следующие вещи, как говорит дизайнер, это просто "маст-хэв" вашего гардероба этим летом.

Лето уже совсем близко, поэтому самое время обновлять свой гардероб. Этот период характеризуется большим разнообразием образов и одежды, которую можно компоновать по-разному, а также демонстрировать свой вкус другим, не скрывая его под большими пуховиками или пальто.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал о главных цветах весны и лета 2025 года, поделился, что точно должно быть в вашем гардеробе этим летом. В своем Instagram он собрал самые стильные тренды, в которых удобно, стильно и "по-летнему" легко. Модельер продемонстрировал, как лучше сочетать ту или иную одежду, какой оттенок сейчас в моде и чем завершить свой образ. Звезда советует обратить внимание на ретро аксессуары, стиль Бохо, а также на белые рубашки.

Широкий брючный костюм

Костюм - это классика, которая точно никогда не выйдет из моды. Это всегда актуальная база для любого гардероба, которую можно использовать на разные события и сочетать с различными аксессуарами и обувью. По словам самого дизайнера, в этом году костюм - это снова один из самых стильных трендов лета-2025.

Видео дня

"Это тот вариант, когда выглядишь как с обложки, но чувствуешь себя максимально свободно. Широкие брюки из легкой ткани и жакет прямого кроя без рукавов - и у тебя "лук", который уместен хоть в офисе, хоть на вине с подругами", - отметил дизайнер.

Ретро аксессуары

Не секрет, что мода - циклична. Поэтому все чаще мы можем заметить тенденцию на возвращение вещей из прошлого в современность. В этом году снова актуальными становятся ретро украшения. В частности, модельер советует присмотреться к очкам в стиле 70-х, плетеным сумкам, которые, кстати, можно носить не только на пляж, объемным серьгам и шляпам. Андре Тан отмечает, что лучше выбирать модели с акцентами, которые "добавят характера" вашим образам.

Белая рубашка

Белая рубашка - еще одна база для каждого гардероба. У каждой модницы должна быть хотя бы одна такая рубашка, поскольку она прекрасно подходит к различной верхней одежде, брюкам и юбкам. Однако можно поэкспериментировать с формами и аксессуарами. Тогда обычная белая рубашка будет главным акцентом вашего образа и подойдет даже к торжественным событиям.

"Выбирай модели с асимметрией, объемными рукавами или интересными пуговицами. Вместо жакета - завязанная на талии или одетая наизнанку. Модно, многофункционально", - написал знаменитость.

Бохо стиль

Еще один совет от Андре Тана на лето - это стиль Бохо. Он, как говорит дизайнер, добавляет легкости вашим образам, немного романтики и женственности. Можно выбрать для себя немало вариантов: от платьев и рубашек. Это отличный вариант на лето, поскольку материалы из натуральных тканей позволят вам чувствовать себя комфортно даже в жаркую погоду.

"Платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, бахрома и легкие накидки. Сочетай натуральные ткани, этно-принты и много украшений - и у тебя образ, который дышит летом, свободой и немного ностальгией", - указал модельер.

Нежно-розовые оттенки

В дополнение, Андре Тан обращает внимание подписчиц на трендовый цвет этого сезона - нежно-розовый. Летом лучше забыть о мрачных и серых оттенках и сосредоточиться на чем-то более ярком, но при этом и не забывать о гармоничных сочетаниях. По его словам, нежно-розовые цвета подходят всем.

"Нежно-розовый выглядит деликатно, освежает и добавляет легкого шика. Платье, топ, сумка или даже платок - добавь розового, и образ сразу "засияет", - подчеркнул дизайнер.

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, какая верхняя одежда сейчас в тренде. Дизайнер показал, с чем сочетать различные модели в теплое время года и каким вариантам лучше отдать предпочтение. В частности, он советует присмотреться к пиджакам, плащам и бомберам.

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