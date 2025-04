УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет сиквел "Аудитора" с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом, адаптация видеоигры Until Dawn, вдохновленное Украиной семейное фэнтези "Очи: Легенда Карпат" и польская драма о войне в Украине "Две сестры".

Кроме того, киногурманов на больших экранах порадуют скандальная гей-драма "Квир" с Дэниелом Крейгом и номинированная на "Оскар 2025" от Германии политическая драма "Семена священного инженера".

В то же время онлайн можно будет посмотреть экшн-триллер "Опустошение" с Томом Харди и комедийный экшн "Странные сказки" с Педро Паскалем.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Аудитор 2

The Accountant 2 (США, 2025, триллер/детектив/драма/экшн)

В сиквеле фильма 2016 года аудитор Кристиан Вулфф, который имеет талант к решению сложных проблем, вместе с заместителем директора Министерства финансов США Мэрибет Мединой берутся за расследование убийства общего давнего знакомого. В процессе мужчина осознает, что ему нужны более радикальные методы, поэтому он обращается за помощью к своему опасному брату Браксу. Постепенно троица раскрывает зловещий заговор, что делает их мишенями для безжалостной организации убийц, готовых на все, чтобы скрыть свои секреты.

К главным ролям во втором фильме вернулись Бен Аффлек ("Умница Уилл Хантинг", "Догма", "Перл-Харбор", "Лига справедливости", "Эйр"), Джон Бернтал ("Ярость", "Аутсайдеры", сериалы "Ходячие мертвецы", "Каратель", "Сорвиголова: Рожденный заново), Синтия Аддай-Робинсон (сериалы "Стрела", "Властелин колец: Кольца власти") и Дж. К. Симмонс ("Ла Ла Лэнд", "Человек-паук", "Кодовое имя "Красный").

Кроме того, в ленте задействована Даниэлла Пинеда (сериалы "Первородные", "Ковбой Бибоп").

Снял сиквел Гэвин О'Коннор, который также был режиссером первого "Аудитора".

Сейчас его оценка на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

До рассвета

Until Dawn (США, 2025 ужасы/драма)

Фильм, снятый по мотивам одноименной видеоигры 2015 года, рассказывает о компании друзей, отправляющихся в отдаленную долину в надежде найти ответы об исчезновении сестры одной из них. Но там они сталкиваются с ужасом, который преследует и безжалостно убивает их один за другим каждую ночь, а на рассвете все начинается снова. В ловушке временной петли они погибают каждый раз все кровавее и жесточе, а выбраться можно только одним способом – дожить до рассвета.

В актерский состав фильма вошли Элла Рубин ("Мысль о тебе", сериалы "Сплетница", "Повелители воздуха"), Майкл Чимино ("Анабель 3", сериал "Я никогда не..."), Одесса Азион ("Восставший из ада"), Джи-Янг Ю ("Странные сказки", сериал "Экспаты") и другие. А вот Питер Стромаре, который в оригинальной игре играл Доктора Хилла, примерил на себя новую роль: загадочного проводника.

Режиссером адаптации стал Дэвид Ф. Сандберг ("И гаснет свет", "Шазам!").

Очи: Легенда Карпат

The Legend of Ochi (США, Франция, Великобритания, 2025, приключения/семейный/фэнтези)

В центре сюжета этого вдохновленного Украиной фильма – застенчивая фермерская девушка-подросток по имени Юля, живущая в отдаленном карпатском селе. Ее растили в страхе перед неуловимым видом магических существ, известным как Очи – местные жители уверены, что эти обитатели окрестных лесов злобные, опасные и желают людям только зла. Но однажды Юля находит раненого и брошенного малыша Очи. Она понимает, что это – никакой не монстр, а просто напуганный и растерянный ребенок, которому нужна помощь. Поэтому Юля, нарушая все предостережения и запреты, убегает вместе с маленьким Очи, чтобы помочь малышу вернуться домой.

Главную героиню в фильме играет немецкая актриса Хелена Зенгель, которая получила известность после роли в ленте Тома Хэнкса "Новости со всего мира".

Также в ленте снялись оскароносные Эмили Уотсон (сериалы "Чернобыль", "Дюна. Пророчество") и Уиллем Дефо ("Антихрист", "Битлджус, Битлджус", "Отель Гранд Будапешт"), а также звезда франшиз "Оно", "Охотники за привидениями" и сериала "Очень странные дела" Финн Вулфгард.

Режиссером и сценаристом фильма стал Исайя Саксон, известный своей работой над музыкальными клипами Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Канье Уэста и Grizzly Bear. Для него это первый полнометражный фильм, который в том числе стал и определенным исследованием собственного рода, который берет начало из Карпатского региона.

Сейчас его оценка на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Две сестры

Dwie siostry (Польша, Украина, 2024, драма)

В центре сюжета фильма – сводные сестры Яшмина и Малгожата, которые отправляются из Польши в Украину на поиски своего отца, волонтера, раненого на линии фронта. Испытание путешествием по незнакомой стране, охваченной войной, побуждает сестер переоценить свои взгляды, впервые сблизиться и найти ответы на важные вопросы.

Режиссером ленты выступил известный польский режиссер Лукаш Карвовски, а главные роли исполнили польские актрисы Каролина Жепа и Диана Замойская. С украинской стороны в фильме приняли участие такие известные актеры, как Ирма Витовская, Виталина Библив, Марина Кошкина, Михаил Жонин, Роб Фельдман, Елена Курта и Слава Бабенков.

Также в ленте сыграл Александр Рудинский, исполнивший главную роль в короткометражке "Камень, бумага, ножницы", которая в этом году победила в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" кинопремии BAFTA. Кроме того, актер успел сняться в нескольких западных сериалах, в частности, в "Агентстве" с Майклом Фассбендером. В "Двух сестрах" его персонаж Саша, который неожиданно приходит на помощь главным героиням и остается в их истории, вызвал много восторженных отзывов у первых зрителей.

Съемки фильма проводились в Киеве и области (Бородянке, Буче, Погребах, Дмитровке и Белогородке), а также в Чернигове и Харькове. "Две сестры" стал одним из первых фильмов, созданных в Украине уже после начала полномасштабного вторжения России.

Сейчас его оценка на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов.

Квир

Queer (США, Италия, 2024, драма/исторический/романтика/ЛГБТ)

События фильма, снятого на основе одноименного романа Вильяма Барроуза, происходят в начале 1950-х годов в Мехико, где американский экспатриант, опиумно зависимый гомосексуал и ветеран войны, Уильям Ли отчаянно ищет близости. Блуждая по городским клубам, он увлекается моряком Юджином Аллертоном значительно моложе его. Впоследствии они отправляются в путешествие по Южной Америке, чтобы разыскать растение, якобы способное усилить телепатические способности человека.

Главные роли в фильме исполнили Дэниел Крейг (франшизы "Джеймс Бонд", "Достать ножи") и Дрю Старки (сериал "Внешние отмели").

Снял фильм итальянский режиссер Лука Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Суспирия", "Ц"еликом и полностью", "Соперники").

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года, а впоследствии он выходил в ограниченный прокат в США и еще нескольких странах.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 65% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Семена священного инжира

The Seed of the Sacred Fig (Германия, Франция, Иран, 2024, политика/драма)

В центре сюжета – следственный судья Революционного суда в Тегеране Иман, который борется с недоверием и паранойей, когда в Иране усиливаются общенациональные политические протесты. Вдруг у него исчезает пистолет, и он подозревает в этом свою семью – жену Наджмех и дочерей, Резван и Сани. Он вводит дома радикальные меры, которые приводят к росту напряжения в семье и женскому бунту. Шаг за шагом социальные нормы и правила семейной жизни разрушаются.

Снял фильм иранский режиссер-диссидент Мохаммад Расулоф, активный критик режима аятоллы, неоднократно осужденный в стране. Среди его самых громких предыдущих работ – "Прощай" (2011), "Рукописи не горят" (2013), "Неподкупный" (2017) и "Зла не существует" (2020), получившая "Золотого медведя" Берлинале.

Ленту "Семена священного инжира" режиссер снимал подпольно в Иране. В разгар съемок его приговорили к 8 годам лишения свободы, избиению плетьми и штрафу с конфискацией имущества. Воспользовавшись апелляционным процессом, Расулоф завершил съемки и пешком бежал из страны через горы. Он сумел лично представить ленту в Каннах-2024, где фильм получил сразу пять наград, в том числе специальный приз жюри.

Впоследствии фильм был номинирован на "Европейский Оскар" в трех категориях, а также на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" от Германии, где на данный момент нашел убежище режиссер.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с отличием "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Почему стоит посмотреть этот фильм, читайте в нашем отдельном материале.

Перерождение: Дом, милый дом

Home Sweet Home: Rebirth (США, Таиланд, 2025, фантастика/экшн)

По сюжету фильма, город захватывает толпа демонов сквозь открытые врата ада. Полицейский должен найти источник зла, прежде чем мир погрузится в хаос, чтобы спасти человечество и свою семью. Он сталкивается с жуткими призраками, каждый из которых олицетворяет один из смертных грехов. Теперь он хранитель и должен закрыть ворота в ад.

Главную роль в фильме сыграл итальянский актер Микеле Морроне ("365 дней", "Непокорная Элис").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,2 из 10 баллов.

Опустошение

Havoc (США, Великобритания, 2025, триллер/экшн)

В центре сюжета фильма – разочарованный жизнью детектив, который после неудачной сделки с наркотиками должен пробиваться сквозь криминальный мир, чтобы спасти отчужденного сына политика и одновременно распутывать клубок коррупции и заговор, охвативший целый город.

Главную роль в фильме сыграл Том Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Байкеры", трилогия "Веном").

Также в фильме задействованы Форест Уитакер ("Последний король Шотландии", "Черная пантера"), Тимоти Олифант ("Хитмен", сериал "Дэдвуд"), Луис Гузман (сериалы "Нарко", "Уэнздей") и другие.

Снял ленту британский режиссер Гарет Эванс, наиболее известный по дилогии "Рейд" и сериалу "Банды Лондона".

Премьера фильма состоится 25 апреля 2025 года на Netflix.

Странные сказки

Freaky Tales (США, 2024, комедия/экшн/драма)

События фильма происходят в 1987 году в калифорнийском города Окленд. Он рассказывает четыре связанные между собой истории о любви к музыке, фильмам, людям, местам и воспоминаниям за пределами нашей познанной вселенной.

Главные роли в фильме сыграли Педро Паскаль ("Гладиатор II", сериалы "Мандалорец", "Последние из нас"), Энгус Клауд ("Эбигейл", сериал "Эйфория"), Джей Эллис ("Смертельный лабиринт", "Топ Ган: Маверик", сериал "Плеймейкерка"), Джек Чемпион ("Аватар: Путь воды", "Крик 6"), Бен Мендельсон ("Место под соснами", "Капитан Марвел"), Доминик Торн ("Черная пантера: Ваканда навсегда", сериал "Железное сердце") и другие.

Снял фильм режиссерский дуэт Анны Боден и Райана Флека, которые до этого вместе создали фильмы "Полу Нельсон" (2006) и "Капитан Марвел" (2019). Лента частично основана на воспоминаниях Флека о его детстве в Окленде.

Премьера фильма состоялась еще в начале 2024 года на кинофестивале "Сандэнс", однако лишь в начале апреля 2025 года он попал в ограниченный прокат в США. Теперь же его сможет посмотреть более широкая аудитория – фильм станет доступен онлайн в формате VOD (видео по запросу) с 25 апреля 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 73% одобрения от критиков и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы апреля 2025 года – на этой неделе на Disney+ стартует второй сезон приключенческого сериала "Андор" из вселенной "Звездных войн", а на Disney+ выйдет финальный сезон психологического триллера "Ты".

Марина Григоренко