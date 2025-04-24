Известная украинская певица беременна в третий раз

Она вместе с мужем ждет сына.

Известная украинская певица Юлия Думанская, хит "Дважды в одну реку не войдешь" которой знают все, беременна в третий раз. Она уже рассекретила пол ребенка и показала округлившийся животик.

Так, Юлия вместе со своим супругом, львовским бизнесменом Григорием Козловским, устроила гендер-пати. На празднике стало известно, что у пары родится сын.

Известно, что у Юлии и Григория уже есть двое общих детей - дочь Диана и сын Ярема. Кроме того, у Козловского до брака с Думанской уже было трое детей, поэтому этот малыш станет для него шестым.

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Также интересно, что Григорий старше Юлии на 20 лет. Однако такая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.

Чем известна Юлия Думанская

В 2013 году Юлия начала сотрудничество с Виталием Козловским, они выпустили совместную песню "Тайна".

В январе 2016 года Думанская презентовала новую песню и клип "Дважды в одну реку не войдешь". Собственно, это не ее песня, а кавер-версия на песню Юлии Рай "Река", написанную в 2002 году, однако Юлия Думанская ее популяризировала.

1 июня 2017 года была презентована новая песня "Закохана", которую для артистки написал Потап.

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