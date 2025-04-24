Они выразили свои соболезнования пострадавшим и показали, как пережили эту ночь.

В ночь на 24 апреля россияне осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Также оккупанты запустили около 145 ударных БпЛА типа Shahed.

Больше всего пострадавших и погибших среди киевлян, ведь враг активно атаковал столицу. Известно уже о 9 погибших украинцах, еще более 70 получили различные травмы. Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим.

"Какая ужасная ночь! Мои соболезнования семьям погибших и пострадавшим", - написала певица Надя Дорофеева в своем Instagram.

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Жена ведущего Григория Решетника - Кристина - рассказала, что возле них тоже было шумно. Поэтому вместе с мужем и тремя детьми они пряталась в укрытии. О своих пережитых эмоциях она написала так:

"Разбита. От ночи в паркинге. От новостей. От всего происходящего. Мы все живем, как в фильме ужасов. Хочется кричать на весь мир, чтобы как-то обратили внимание".

Телеведущая Маша Ефросинина тоже не пренебрегала правилами безопасности и провела ночь в метро вместе с сыном Александром.

"Очень страшная ночь. Мы никогда еще так быстро не бежали в метро", - отметила женщина.

Возле шеф-повара Лизы Глинской тоже были слышны сильные взрывы. Поэтому женщина очень волновалась за безопасность дочек-двойняшек, которым всего 6 месяцев. О реакции малышек на громкие звуки за окном она написала в своем Instagram так:

"Мои дети, а особенно Мия очень пугается громких звуков, подпрыгивает, как мячик. Я пытаюсь закрыть ей ушки, но такая сильная вибрация по всему телу из-за взрывов, что эти закрывания ушей просто ничто...".

Актер Арам Арзуманян опубликовал жуткие кадры дома, который горел из-за циничной атаки россиян. Мужчина отметил, что здание находится неподалеку от школы его дочери.

"Какой же это ужас! Нелюди! В дом, где живут люди и возле нашей школы. Это был ужас. Это есть ужас! И это, к сожалению, еще продолжается", - написал мужчина.

Ведущий Слава Демин тоже не остался в стороне и прокомментировал громкую ночь в столице.

"Тяжелая ночь! Соседи находят обломки шахедов. Погибшие взрослые и дети от ржавого г*вна. Держимся вместе, потому что мы украинцы. И все пройдем", - подчеркнул Слава.

Напомним, ранее Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах.

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