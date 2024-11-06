Он снимался во многих известных фильмах, в частности, "Побег из Шоушенка" и "Красиво уйти".

В сети выбрали лучшего актера всех времен. Много голосов собрали известные артисты Брэд Питт и Джонни Депп, однако им не удалось победить в этом рейтинге. Вместо них триумфатором стал обладатель премии "Оскар" и звезда фильмов "Побег из Шоушенка", "Красиво уйти" и "Крошка на миллион долларов".

Результаты опроса опубликовали на портале ListChallenges. Согласно рейтингу, наибольшее количество голосов, а именно 133, набрал 87-летний американский актер и режиссер Морган Фримен.

Серебро получил канадец Киану Ривз, известный по ролям в фильмах "Матрица" и "Джон Уик". А тройку лучших закрыл ранее упомянутый Джонни Депп, который снимался в "Пиратах Карибского моря", "Алисе в Стране чудес" и других культовых фильмах.

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По мнению респондентов, еще двумя актерами, которые должны были занять четвертое и пятое место стали Энтони Хопкинс и покойный Робин Уильямс. Интересно, что многие знаменитости, которые участвовали в голосовании, и могли занять первые позиции, остались далеко позади. В частности, Брюс Уиллис, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо, Лиам Нисон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне и другие.

Всего участие в голосовании приняли 150 актеров. Последнее место досталось путинисту Стивену Сигалу, который уехал жить в РФ. Перед ним оказались Уильям Леви и Шайа Лабаф.

Что известно о Моргане Фримене

Фримен - известный американский актер, режиссер и продюсер. Его карьера началась на телевидении, но мировую известность он получил благодаря фильмам "Водитель мисс Дейзи" и "Побег из Шоушенка". Артист получил премию "Оскар" за роль в фильме "Малышка на миллион долларов", а еще был награжден "золотым глобусом".

Он также снялся в популярной трилогии Кристофера Нолана о "Бэтмене", где исполнил роль Люциуса Фокса. Актер активно работает в жанре озвучки. Кроме кино, Фримен поддерживает экологические инициативы и занимается пчеловодством.

Напомним, ранее стали известны имена самых сексуальных мужчин в мире. В списке красавцев, который опубликовал американский журнал People, оказались известные актеры и певцы.

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