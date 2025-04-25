Когда День дочери в Украине: лучшие поздравления и красивые открытки для самых родных

В этот день принято поздравлять своих дочерей и дарить им маленькие подарки.

Сегодня украинцы празднуют теплый семейный праздник в честь дочерей. Сейчас существует две даты, в которые можно отмечать этот праздник: 12 января - всемирный день, а 25 апреля - День дочери международный. У нас чаще отмечают именно последний вариант, хотя праздник не имеет официального статуса.

День дочери в Украине 2025 - история праздника и где еще отмечают

К сожалению, неизвестно, как точно возник этот праздник. По одной версии, его начали в какой-то из восточных стран, где долгое время дочери были нежелательными детьми. Когда стало возможным определять пол ребенка, многие решали, что лучше дождаться сына.

Эти решения имели трагические последствия, когда в обществе девушки стали настоящим дефицитом. Поэтому такой праздник должен был продемонстрировать осознание важности рождения дочерей.

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Так, в Индии определили 24 января Национальным днем девочек, а в 2012 году Организация Объединенных Наций начала Международный день девочек. Его назначили на 11 октября, в то же время американцы празднуют 26 сентября.

В какой бы день ни отмечали, целью этого праздника является чествование дочерей. Родители уделяют своим девочкам много внимания, дарят подарки и теплые объятия, говорят искренние слова, показывают всю заботу и любовь к ним. Таким образом они проявляют свою благодарность дочерям за само их существование в жизни семьи.

Поздравления с Днем дочери

С Днем дочери, мое дорогое солнышко! Ты согреваешь нас всех своим теплом и нежностью! Твое появление в нашей жизни принесло много радости и утешения. Спасибо тебе, что ты есть! Мы тебя очень любим!

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Моя прекрасная, невероятная дочь, пусть жизнь для тебя будет приятным путешествием, чтобы ты никогда не знала беды или зла. Пусть люди возле тебя будут самые лучшие и самые верные, а твою любовь получит достойный человек!

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Дочка, в твой день хочется пожелать тебе столько, что не хватит слов. Будь доброй, будь сильной и счастливой. Ничего не бойся, мы всегда подставим тебе плечо и прикроем спину!

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Милая моя доченька, мы тебя очень сильно любим! Пусть все твои дела достигают успеха, здоровье - будет крепким и не подводит, а жизнь - наполнена светом и яркими красками.

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